Αρμάνι Μιλάνο: Παρελθόν ο Τοτέ
Η Αρμάνι Μιλάνο με ανακοίνωση της γνωστοποιησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Λεάντρο Τοτέ.
Παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί ο Λεονάρντο Τοτέ, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον παίκτη.
Ο Ιταλός σέντερ σημείωσε μόνο μία συμμετοχή με τη φανέλα της Αρμάνι στην EuroLeague κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπου σκόραρε 8 πόντους, με 4 ριμπάουντ και μια ασίστ.
Πλέον ο Τοτέ είναι ελεύθερος να αναηζτήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
L’Olimpia augura il meglio a Leonardo Totè— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) January 26, 2026
La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Leonardo Totè per il periodo trascorso insieme e gli augura il meglio possibile per il suo futuro. pic.twitter.com/u3B6Pzvalp