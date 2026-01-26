Ομάδες

Αρμάνι Μιλάνο: Παρελθόν ο Τοτέ
Οnsports Τeam 26 Ιανουαρίου 2026, 15:05
EUROLEAGUE

Αρμάνι Μιλάνο: Παρελθόν ο Τοτέ

Η Αρμάνι Μιλάνο με ανακοίνωση της γνωστοποιησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Λεάντρο Τοτέ.

Παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί ο Λεονάρντο Τοτέ, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον παίκτη.

Ο Ιταλός σέντερ σημείωσε μόνο μία συμμετοχή με τη φανέλα της Αρμάνι στην EuroLeague κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπου σκόραρε 8 πόντους, με 4 ριμπάουντ και μια ασίστ. 

Πλέον ο Τοτέ είναι ελεύθερος να αναηζτήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. 



