Αρμάνι Μιλάνο: Παρελθόν ο Τοτέ

Οnsports Τeam

Η Αρμάνι Μιλάνο με ανακοίνωση της γνωστοποιησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Λεάντρο Τοτέ.

Παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί ο Λεονάρντο Τοτέ, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον παίκτη.

Ο Ιταλός σέντερ σημείωσε μόνο μία συμμετοχή με τη φανέλα της Αρμάνι στην EuroLeague κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπου σκόραρε 8 πόντους, με 4 ριμπάουντ και μια ασίστ.

Πλέον ο Τοτέ είναι ελεύθερος να αναηζτήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.