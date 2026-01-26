Ομάδες

ΠΑΟΚ: Sold out τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Λυών στη Γαλλία
Οnsports Τeam 26 Ιανουαρίου 2026, 15:47
EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Sold out τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Λυών στη Γαλλία

Τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι στη Λυών (29/1 22:00) εξαντλήθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας. 

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Πέμπτης στη Γαλλία, κόντρα στη Λυών, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να έχει στη διάθεσή του και τη δυναμική παρουσία των φίλων της ομάδας. 

Οι φίλοι του Δικεφάλου αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών» στη γαλλική πόλη με περισσότερους από 3.000 «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται τις επόμενες μέρες στη Γαλλία είτε από την Ελλάδα, είτε από διάφορες πόλεις της Ευρώπης.

Είναι χαρακτηριστικό πως η διοίκηση του ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως τα ειιτήρια που πήρε η ομάδα εξαντλήθηκαν. 



