Γκάλης για Εθνική πόλο: «Είμαστε περήφανοι για εσάς»
Οnsports Τeam 26 Ιανουαρίου 2026, 15:55
ΣΠΟΡ

Γκάλης για Εθνική πόλο: «Είμαστε περήφανοι για εσάς»

Ο Νίκος Γκάλης με ανάρτησή το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση η Εθνική ομάδα του πόλο έκανε υπερήφανη ολόκληρη την Ελλάδα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Ιταλίας με 12-5, στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας μία ακόμα μεγάλη στιγμή στο ενεργητικό της.

Μάλιστα, μία μέρα μετά ο Νίκος Γκάλης έδωσε τα συγχαρητήρια του στην ομάδα ανδρών μέσω ανάρτησής του στα social media.

«Η σταθερότητα και η διάρκεια στις επιτυχίες δίνουν ξεχωριστή αξία στον αγώνα σας. Περήφανοι για εσάς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μύθος του ελληνικού μπάσκετ.



