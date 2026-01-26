Γκάλης για Εθνική πόλο: «Είμαστε περήφανοι για εσάς»

Οnsports Τeam

Ο Νίκος Γκάλης με ανάρτησή το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση η Εθνική ομάδα του πόλο έκανε υπερήφανη ολόκληρη την Ελλάδα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Ιταλίας με 12-5, στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας μία ακόμα μεγάλη στιγμή στο ενεργητικό της.

Μάλιστα, μία μέρα μετά ο Νίκος Γκάλης έδωσε τα συγχαρητήρια του στην ομάδα ανδρών μέσω ανάρτησής του στα social media.

«Η σταθερότητα και η διάρκεια στις επιτυχίες δίνουν ξεχωριστή αξία στον αγώνα σας. Περήφανοι για εσάς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μύθος του ελληνικού μπάσκετ.