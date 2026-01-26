Αποκάλυψη για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο»

Onsports Team

Ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον κατάκοιτος και είναι σε θέση να μετακινηθεί με αναπηρικό αμαξίδιο, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail.

Σε αποκάλυψη για την κατάσταση της υγείας του θρύλου της Formula 1 προχώρησε το βρετανικό ΜΜΕ.

Τα νέα γύρω από την κατάσταση της υγείας του Μίχαελ Σουμάχερ συνεχίζουν εδώ και 12 χρόνια να γίνονται γνωστά με το... σταγονόμετρο.

Τη Δευτέρα (26/01), ένα νέο δημοσίευμα της Daily Mail ήρθε να ρίξει λίγο φως στην κατάσταση του θρύλου της Formula 1, αποκαλύπτοντας πως ο 57χρονος δεν είναι πλέον κατάκοιτος, αλλά μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σουμάχερ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τη γυναίκα του και μια ομάδα ιατρών και νοσηλευτών. Ο Γερμανός μοιράζει, πλέον, τον χρόνο του στα θέρετρα του στη Μαγιόρκα και στο Γκαλντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.