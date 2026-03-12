Μπενίτεθ: «Κάναμε τη δουλειά μας στο πρώτο ματς»

Eurokinissi Sports

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις, σχολιάζοντας την εικόνα των παικτών του, τη ρεβάνς στην Ισπανία, αλλά και τη φάση του πέναλτι που έκρινε το παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην ισπανική ομάδα και δεν επηρεάστηκαν ούτε από την αποβολή του Ζαρουρί, καταφέρνοντας να φτάσουν σε μια σημαντική νίκη με 1-0, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Ταμπόρδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μπενίτεθ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια και την αγωνιστική εικόνα των ποδοσφαιριστών του, στάθηκε στη σημασία της ρεβάνς στην Ισπανία, ενώ υπογράμμισε ότι το πέναλτι που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό ήταν ξεκάθαρο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

Ποιο ήταν το στοιχείο - «κλειδί» για την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού; Το πάθος, η τακτική προσήλωση;

«Ο στόχος μας, η ιδέα μας ήταν να κρατήσουμε εμείς την μπάλα για να τους πιέσουμε και το plan b να αμυνθούμε σωστά και να βγάλουμε αντεπιθέσεις. Τελικά αυτό κάναμε. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, μπορούμε να μιλήσουμε για τακτική, την οργάνωσή μας, αλλά το κυριότερο είναι ότι είχαμε πνεύμα ομάδας. Υπήρχαν και κάποια ζητήματα, κάποιες κίτρινες κάρτες. Το πέναλτι που δόθηκε για εμάς είναι ξεκάθαρο. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη η ρεβάνς, αλλά κάναμε την δουλειά μας στο πρώτο ματς».

Κάθε φορά προκύπτουν δυσκολίες σε αυτό το πρότζεκτ που τρέχετε. Σήμερα αντιμετωπίσατε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ισπανία και στο 59' η ομάδα έμεινε με παίκτη λιγότερο. Πώς ετοιμάζετε τους παίκτες για όλες αυτές τις δυσκολίες; Ξεπερνάει αυτό ακόμα και το τακτικό κομμάτι;

«Σίγουρα δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι με την κατάσταση, αλλά ήμασταν με την αφοσίωση των ποδοσφαιριστών. Όχι μόνο γιατί είμαστε εδώ λίγο χρόνο, αλλά γιατί παίζουμε 2 ματς την εβδομάδα και δεν έχουμε χρόνο να ετοιμάσουμε τα παιχνίδια όπως πρέπει. Να εξηγήσουμε στους ποδοσφαιριστές, να δείξουμε κάποια βίντεο και μετά είναι στα χέρια των ποδοσφαιριστών. Είμαι πολύ περήφανος που παρά τα προβλήματα, κόντρα στις αντιξοότητες, δουλεύουμε σκληρά. Χρειάζεσαι πάντα και τύχη, αλλά πρέπει να δώσουμε εύσημα στους ποδοσφαιριστές μας για την δουλειά τους».

Για το πέναλτι είπατε ότι ήταν πολύ καθαρό, όμως για τον Μαρτσίνιακ δεν ήταν. Η διαιτησία ήταν εχθρική, πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό ενόψει της ρεβάνς;

«Πάντα λέω ότι έχω μεγάλο σεβασμό για τους διαιτητές. Κι αν δεν είμαι χαρούμενος για τις αποφάσεις τους, αυτό είναι. Είδα τα βίντεο για κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις, έχω ξεκάθαρη εικόνα γι' αυτό. Για εμένα είναι ξεκάθαρο πέναλτι, αν και συνήθως δεν βλέπω τις φάσεις μετά τα ματς. Σήμερα ήθελα να το κάνω. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα».

Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο που θα κρίνει ποιος θα προκριθεί. Στο δεύτερο ματς θα επιστρέψουν αρκετοί παίκτες. Τι έχετε στο μυαλό σας απόψε μετά από αυτή την μεγάλη νίκη; Ο κόσμος ζει κάτι που έχει πολλά χρόνια να ζήσει.

«Ξεκάθαρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το ξέρουμε αυτό. Οι φίλαθλοί τους είναι δυναμικοί και θα υποστηρίξουν την ομάδα τους. Θα υποφέρουμε σίγουρα, γιατί πάντα έχουμε δυσκολίες, τιμωρημένους, απουσίες. Πάντα θα υπάρχουν ζητήματα αλλά προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Το πώς θα προσεγγίσουμε το δεύτερο ματς θα το δούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα στο ματς του Πρωταθλήματος. Θα δούμε τι προσπαθεί να κάνει η Μπέτις και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Δεν θα πάμε για να περάσουμε με την τύχη. Σήμερα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια. Το πλάνο πρέπει να αλλάξει μερικές φορές και το καταφέραμε».

Πείτε μας πώς είδατε τον αγώνα και πώς βλέπετε την ρεβάνς μετά από αυτό το αποτέλεσμα.

«Νομίζω ότι η Μπέτις είναι μια καλή ομάδα, το ξέραμε αυτό. Μπορούν να παίξουν καλά. Η αφοσίωση των ποδοσφαιριστών, να είμαστε όλοι μαζί, να δουλέψουμε σκληρά, αυτό κάναμε. Βρήκαμε τις στιγμές μας. Νομίζω ότι και ο Πελεγκρίνι θα είναι χαρούμενος με κάποια που είδε, δυσαρεστημένος με άλλα και με το αποτέλεσμα».

Νομίζω ότι σας βγήκε ο αγώνας που θέλατε και πιστεύω ότι με μια καλή Μπέτις τα καταφέρατε καλύτερα. Είχατε την ευκαιρία να σκοράρετε με το πέναλτι, αλλά η ρεβάνς θα είναι κάπως ανάλογη. Με μια Μπέτις σε γεμάτο γήπεδο, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε έναν δύσκολο αγώνα και για τις δύο ομάδες. Όχι;

«Εγώ δεν σκέφτομαι τόσο πολύ το πώς θα το κάνουμε. Θα έχουμε κάποιους που θα επιστρέψουν, θα το διαχειριστούμε. Θα δούμε πώς θα παίξουμε. Στο δεύτερο ματς θα δούμε τι θα γίνει, σίγουρα οι φίλαθλοι θα προσπαθήσουν να στηρίξουν και να πιέσουν και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό».