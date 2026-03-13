Euroleague: Ανέβηκε στο 17-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR - Η βαθμολογία μετά τη νίκη επί της Ζαλγκίρις

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της 31ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια σημαντική νίκη απέναντι στη Ζάλγκιρις στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 92-88 και ανέβηκαν στο 17-14, αποτέλεσμα που τους φέρνει στη 10η θέση της βαθμολογίας. Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός γνώρισε οριακή ήττα από τη Μονακό 81-80 και υποχώρησε στο 20-11.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν 82-88

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80

Dubai BC – Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 96-79

Παρί – Βιλερμπάν 90-81

Παναθηναϊκός AKTOR – Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 13/3 στις 21:00

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30

Η βαθμολογία

Φενέρμπαχτσε 22-7

Ολυμπιακός 20-11

Ρεάλ Μαδρίτης 20-11

Βαλένθια 20-11

Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11

Ερυθρός Αστέρας 17-13

Μπαρτσελόνα 17-13

Ζάλγκιρις 17-14

Μονακό 17-14

Παναθηναϊκός AKTOR 17-14

Ντουμπάι 16-14

Αρμάνι Μιλάνο 15-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15

Μπάγερν Μονάχου 13-18

Βίρτους Μπολόνια 13-18

Παρί 12-19

Παρτίζαν 10-20

Αναντολού Εφές 10-21

Μπασκόνια 9-22

Βιλερμπάν 8-23

*Εκκρεμούν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν-Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί, Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 19/3 στις 19:00

Αναντολού Εφές – Μονακό 19/3 στις 19:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 19/3 στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 19/3 στις 21:15

Μπάγερν – Dubai BC 19/3 στις 21:30

Παρί – Παρτίζαν 19/3 στις 21:45

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45