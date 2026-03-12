Ομάδες

Παναθηναϊκός: Απίστευτοι πανηγυρισμοί στο ΟΑΚΑ - Έγιναν… ένα ομάδα και κόσμος
Onsports Team 12 Μαρτίου 2026, 23:47
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ένας χαμός επικράτησε στο ΟΑΚΑ μετά το τέλος της μεγάλης νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις.

Το Τριφύλλι πέτυχε μια σπουδαία επικράτηση, παρότι αγωνίστηκε από νωρίς με παίκτη λιγότερο, δείχνοντας ακόμη μεγαλύτερη συσπείρωση και πάθος μέσα στο γήπεδο.

Με το σφύριγμα της λήξης, περισσότεροι από 30.000 φίλοι του Παναθηναϊκού ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ζώντας ξανά στιγμές που τους θύμισαν τον Panathinaikos που αγαπούν.

Κερκίδα και παίκτες έγιναν μια «γροθιά», τραγουδώντας όλοι μαζί το «Χόρτο Μαγικό» σε μια μοναδική ατμόσφαιρα.

