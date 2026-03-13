Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης Φερεντσβάρος - Τα αποτελέσματα και τα highlights

EPA/Robert Hegedus, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Η Φερεντσβάρος έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Μπράγκα και επικράτησε με 2-0 στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Europa League, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά.

Εκεί, εφόσον προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μπέτις, με το «τριφύλλι» να έχει ήδη το προβάδισμα μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 32ο λεπτό με τον Κανιτσόφσκι, ενώ στο 69’ ο Τζόζεφ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Την ίδια ώρα, η Γκενκ, με βασικό τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, επικράτησε με 1-0 της Φράιμπουργκ χάρη στο γκολ του Ελ Ουαχντί, ενώ σημαντικό διπλό πήρε και η Μίντιλαντ, που νίκησε εκτός έδρας τη Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-0.

Στο Βίγκο, η Θέλτα προηγήθηκε με τον Ρουέδα, όμως η Λιόν κατάφερε να φύγει με την ισοπαλία, χάρη στο γκολ του Έντρικ στο 87ο λεπτό.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στη φάση των «16» του Europa League:

Πέμπτη 12 Μαρτίου

Μπολόνια – Ρόμα 1-1 (50’ Μπερναντέσκι – 72’ Πελεγκρίνι)

Λιλ – Άστον Βίλα 0-1 (61’ Γουότκινς)

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0 (88’ πέν. Ταμπόρδα)

Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2 (40’ Ούνταβ – 21’ Μοφί, 27’ Μόρα)

Θέλτα – Λιόν 1-1 (25’ Ρουέδα – 87’ Έντρικ)

Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0 (32’ Κανιτσόφσκι, 69’ Τζόζεφ)

Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0 (24’ Ελ Ουαχντί)

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ 0-1 (80’ Τσο Γκε-Σουνγκ)