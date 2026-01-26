ΑΕΚ: Χωρίς Γιόβιτς, Ρέλβας στις Σέρρες, εκτός με Λεβαδειακό οι Ρότα και Κοϊτά

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ γνωστοποίησε τα ματς στα οποία θα απουσιάσουν οι τέσσερις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με «χρυσό» σκόρερ τον Λούκα Γιόβιτς και ήρωα τον Θωμά Στρακόσα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της Super League, πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τέσσερις ποδοσφαιριστές του να «κιτρινίζονται» και να συμπληρώνουν κάρτες, ως εκ τούτου θα πρέπει να απουσιάσουν σε ένα από τα επόμενα ματς. Ο λόγος για τον «χρυσό» σκόρερ, Λούκα Γιόβιτς και τους Λάζαρο Ρότα, Φιλίπε Ρέλβας και Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Όπως έγινε γνωστό οι Γιόβιτς και Ρέλβας θα απουσιάσουν από τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 8 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής. Όσον αφορά στους Ρότα και Κοϊτά δεν θα παίξουν στην αναμέτρηση ΑΕΚ – Λεβαδειακός στις 22 Φεβρουαρίου, για την 22η αγωνιστική.