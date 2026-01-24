Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή η ΑΕΚ, ακολουθούν με ματς λιγότερο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League, μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού.

Η «Ένωση» βρίσκεται στο +2 από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έχουν ένα ματς λιγότερο, όπως κι ο ΠΑΟΚ που ακολουθεί στο -3.

ΑΕΚ κι Ολυμπιακός θα κοντραριστούν την ερχόμενη Κυριακή (01/02) στην «Allwyn Arena», σε ένα σπουδαίο ντέρμπι που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μάχη του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με «χρυσό» σκόρερ τον Λούκα Γιόβιτς και ήρωα τον Θωμά Στρακόσα. Ο «καυτός» Σέρβος βρήκε και πάλι δίχτυα, ο Αλβανός τερματοφύλακας έκανε τρομερή επέμβαση στις καθυστερήσεις κι η «Ένωση» απέδρασε με το «διπλό» από την Τρίπολη.

Με γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Βόλο. Μετά το… ρεπό, η ομάδα του Πειραιά «επέστρεψε» στο ελληνικό πρωτάθλημα με νίκη, με τον Μαροκινό να σκοράρει στην πρώτη εμφάνιση του στη βασική ενδεκάδα, μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Το ΑΕΛ – Πανσερραϊκός ήταν ντέρμπι της ουράς της βαθμολογίας και ακριβώς αυτό το χαρακτήρα είχε. Οι Λαρισαίοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα κι έτσι επικράτησαν 1-0, πανηγυρίζοντας μια σπουδαίας σημασίας επικράτηση.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

16:00 Άρης – Λεβαδειακός (Novasports Prime)

17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός (CosmoteSport1HD)

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε

Η βαθμολογία (σε 17 αγώνες)