Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Σλοβακία | Η μέρα κι η ώρα με Γαλλία (βίντεο)

Δείτε τα highlights του Ελλάδα – Σλοβακία για την πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο γυναικών και πότε είναι ο επόμενος αγώνας με αντίπαλο τη Γαλλία.

Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Πορτογαλία, καθώς επιβλήθηκε με 24-7 της Σλοβακίας..

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια δεν συνάντησε πρόβλημα κόντρα στις αδύναμες Σλοβάκες κι έκανε «ζέσταμα» ενόψει της συνέχειας. Η Καραγιάννη με πέντε γκολ ήταν η πρώτη σκόρερ της «γαλανόλευκης», η οποία επέδειξε εντυπωσιακό επιθετικό πλουραλισμό, καθώς 10 από τις 14 παίκτριες κατάφεραν να σκοράρουν.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Χάρη Παυλίδη είναι η Γαλλία. Η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου θα διεξαχθεί το απόγευμα της Τρίτης (27/01) στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.