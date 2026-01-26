Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Σλοβακία | Η μέρα κι η ώρα με Γαλλία (βίντεο)
INTIME SPORTS
Onsports Team 26 Ιανουαρίου 2026, 14:34
ΣΠΟΡ / Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Σλοβακία | Η μέρα κι η ώρα με Γαλλία (βίντεο)

Δείτε τα highlights του Ελλάδα – Σλοβακία για την πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο γυναικών και πότε είναι ο επόμενος αγώνας με αντίπαλο τη Γαλλία.

Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Πορτογαλία, καθώς επιβλήθηκε με 24-7 της Σλοβακίας..

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια δεν συνάντησε πρόβλημα κόντρα στις αδύναμες Σλοβάκες κι έκανε «ζέσταμα» ενόψει της συνέχειας. Η Καραγιάννη με πέντε γκολ ήταν η πρώτη σκόρερ της «γαλανόλευκης», η οποία επέδειξε εντυπωσιακό επιθετικό πλουραλισμό, καθώς 10 από τις 14 παίκτριες κατάφεραν να σκοράρουν.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Χάρη Παυλίδη είναι η Γαλλία. Η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου θα διεξαχθεί το απόγευμα της Τρίτης (27/01) στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο γυναικών: Τα highlights του Ελλάδα - Σλοβακία



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
«Μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία ο Καλάμπρια»
5 λεπτά πριν «Μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία ο Καλάμπρια»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Μαγνητική για Τσιριβέγια
13 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Μαγνητική για Τσιριβέγια
EUROLEAGUE
Αρμάνι Μιλάνο: Παρελθόν ο Τοτέ
41 λεπτά πριν Αρμάνι Μιλάνο: Παρελθόν ο Τοτέ
AUTO MOTO
Αποκάλυψη για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο»
48 λεπτά πριν Αποκάλυψη για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved