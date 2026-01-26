Ομάδες

«Μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία ο Καλάμπρια»
Οnsports Τeam 26 Ιανουαρίου 2026, 15:40
SUPER LEAGUE

«Μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία ο Καλάμπρια»

Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι στο στόχαστρο ιταλικών ομάδων και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα μπορούσε να επιστρέψει στην Serie A ακόμα και μέσα σε αυτή την μεταγραφική περίοδο με τον Ιταλό δημοσιογράφο να τονίζει πως δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξελίξεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. 

Ο Ματέο Μορέτο ωστόσο υποστήριξε ότι ο έμπειρος ακραίος οπισθοφύλακας βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της πατρίδας του και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ιταλία ακόμα και στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε ότι την τελευταία εβδομάδα του μεταγραφικού «παραθύρου» μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που θα τον φέρουν πίσω στην Serie A, δίχως πάντως να κατονομάσει τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον άσο των «πράσινων».

Αυτό πάντως μοιάζει με ένα σενάριο που δε συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες καθώς ο Καλάμπρια έιναι ένας από τους παίκτες πάνω στους οποίους στηρίζει πολλά ο Ράφα Μπενίτεθ. 

 



