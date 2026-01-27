«Στο στόχαστρο της Ναντ και την Ανζέ ο Ελ Κααμπί»
Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ευρωπαϊκών ομάδων και όσο δεν ανανεώνει με τους «ερυθρόλευκους» τόσο ανοίγει περισσότερο η πόρτα της εξόδου.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την υπόγραφη νέου συμβολαίου με τον Αγιούμ Ελ Κααμπί, αλλά όσο δεν ανακοινώνενται συμφωνία τόσο ο Μαροκινός επιθετικός συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων.
Μάλιστα, δημοσίευμα στο Μαρόκο αναφέρει ότι η Ναντ και Ανζέ εξετάζουν την περίπτωση του 33χρονου επιθετικού, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Επίσης, ττονίζεται ότι οι γαλλικές ομάδες θα μπορούσαν να τον πάρουν με 5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο Ελ Κααμπί δεν δείχνει να… ψήνεται για μεταγραφή, καθώς «θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό και δεν θέλει να ρισκάρει να διαταράξει την κατάστασή του λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο».
? Ayoub El Kaabi de retour dans le viseur de la Ligue 1 ! ???— DM SPORT ?? (@dmsportma) January 27, 2026
Auteur d'une CAN 2025 remarquée, le serial buteur de l'Olympiakos affole les compteurs et les recruteurs. Le FC Nantes et le SCO Angers sont sur les rangs pour attirer l'international marocain dès cet hiver, jugé… pic.twitter.com/cIpvSxR0c0