«Στο στόχαστρο της Ναντ και την Ανζέ ο Ελ Κααμπί»
Οnsports Τeam 27 Ιανουαρίου 2026, 11:50
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

«Στο στόχαστρο της Ναντ και την Ανζέ ο Ελ Κααμπί»

Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ευρωπαϊκών ομάδων και όσο δεν ανανεώνει με τους «ερυθρόλευκους» τόσο ανοίγει περισσότερο η πόρτα της εξόδου.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την υπόγραφη νέου συμβολαίου με τον Αγιούμ Ελ Κααμπί, αλλά όσο δεν ανακοινώνενται συμφωνία τόσο ο Μαροκινός επιθετικός συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. 

Μάλιστα, δημοσίευμα στο Μαρόκο αναφέρει ότι η Ναντ και Ανζέ εξετάζουν την περίπτωση του 33χρονου επιθετικού, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Επίσης, ττονίζεται ότι οι γαλλικές ομάδες θα μπορούσαν να τον πάρουν με 5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο Ελ Κααμπί δεν δείχνει να… ψήνεται για μεταγραφή, καθώς «θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό και δεν θέλει να ρισκάρει να διαταράξει την κατάστασή του λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο».



