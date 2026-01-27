Ομάδες

ΣΟΚ στον Παναθηναϊκό: Πάνω από ένα μήνα εκτός ο Τσιριβέγια (pic)
Οnsports Τeam 27 Ιανουαρίου 2026, 11:29
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

ΣΟΚ στον Παναθηναϊκό: Πάνω από ένα μήνα εκτός ο Τσιριβέγια (pic)

Η μαγνητική του Πεδρο Τσιριβέγια έδειξε θλάση στη γαστροκνημία του δεξιού ποδιού και υπολογίζεται οτι θα μείνει εκτός για περίπου 1,5 μήνα. 

Το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον Παναθηναϊκό, αναφορικά με τον τραυματισμό του Πέδρο Τσιριβέγια. 

Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο έμπειρος παίκτης του Παναθηναϊκού έδειξε θλάση στη γαστροκνημία του δεξιού ποδιού με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου να κάνουν λόγο για απουσία 1,5 μήνα. 

Ο Ισπανός παίκτης του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ατρόμητο, με τους φόβους των ανθρώπων της ομάδας να επιβεβαιώνονται. 

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Ισπανός μέσος έγραψε: «Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι τόσο εκνευριστικό, αλλά θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Πάμε ΠΑΟ».

Πλέον, ο Ράφα Μπενίτεθ χάνει από τη "φαρέτρα" του ένα πολύ ισχυρό "όπλο" στο χώρο του κέντρου, σε μια περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να ανακάμψει και μέσα από ένα δύσκολο αγωνιστικό πρόγραμμα να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος στην Ελλάδα, αλλά και να προχωρήσει στον θεσμό του Κυπέλλου αλλά και του Europa League. 

ciri insa


