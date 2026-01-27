Ο Μουνουέρα στο Παναθηναϊκός – Ρόμα

Οnsports Τeam

Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα θα είναι ο διαιτητής που θα «σφυρίξει» την αναμέτρηση των «πράσινων» με τους Ρωμαίους, ο Ρικάρντο Ντε Μπούργκος στο Λυών - ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League με την UEFA να ανακοινώνει τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα ο οποίος έχει άκρως θετική προϊστορία για τους «πράσινους».

Ο 43χρονος Ισπανός διαιτητής έχει βρεθεί τέσσερις φορές στο δρόμο του «τριφυλλιού» με απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα: στις 27/7/2017 ήταν στο Παναθηναϊκός-Καμπάλα 1-0 για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, στις 29/8/2024 ήταν στο Παναθηναϊκός-Λανς 2-0 και τη για τα playoffs του Conference League και τη μεγάλη πρόκριση των «πράσινων», στις 5/2/2025 ήταν στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 που σήμανε τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ στις 21/8/2025 ήταν στο Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1 για τα playoffs του Europa League.

Φέτος έχει «σφυρίξει» το Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1 για το Champions League, αλλά και εννιά παιχνίδια για τη LaLiga.



Βοηθοί του την Πέμπτη θα είναι οι Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ και Μιγκέλ Μαρτίνεθ, τέταρτος ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας και στο VAR οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα και Αλεχάνδρο Μουνίθ Ρουίθ, όλοι τους Ισπανοί.

Αντίθετα στο Λυών - ΠΑΟΚ θα είναι διαιτητής ο Ρικάρντο Ντε Μπούργκος, με βοηθούς τους Ίκερ Ντε Φραντσίσκο και Ιβάν Μασό Γρανάδο. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο συμπατριώτης τους Αντριάν Κορδέρο, ενώ στο VAR θα βρεθεί ο Πολωνός Τόμας Κβιατκόφσκι και ο Ισπανός Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε.