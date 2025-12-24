Ομάδες

Πανιώνιος: Μεθυσμένη… πολιτεία η Νέα Σμύρνη - Αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς
INTIME SPORTS
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 10:25
ΣΠΟΡ / Πανιώνιος

Πανιώνιος: Μεθυσμένη… πολιτεία η Νέα Σμύρνη - Αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς

Ιστορία έγραψε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου, κατακτώντας το Super Cup και χαρίζοντας στιγμές περηφάνιας και συγκίνησης στον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Η μεγάλη επιτυχία συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή και άκρως συναισθηματική υποδοχή στη Νέα Σμύρνη, όπου οι «κυανέρυθροι» φίλαθλοι έδειξαν έμπρακτα την αγάπη και τον θαυμασμό τους για τις πρωταθλήτριες.

Παρά το προχωρημένο της ώρας, δεκάδες οπαδοί του Πανιωνίου βρέθηκαν στο σημείο για να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας, μετατρέποντας τη νύχτα σε… μέρα. Με αναμμένους πυρσούς, συνθήματα και έντονο παλμό, δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής, αντάξια της ιστορικής κατάκτησης.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με την εμφάνιση της κούπας του Super Cup. Οι φίλαθλοι του «Ιστορικού» αποθέωσαν τις αθλήτριες, χειροκροτώντας τες θερμά και αναγνωρίζοντας την τεράστια επιτυχία που πέτυχαν. Μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων, σηματοδοτώντας μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία του Πανιωνίου.

