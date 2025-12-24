Σούπερ Καπ βόλεϊ Γυναικών: Έγραψε ιστορία ο Πανιώνιος - Πρώτος τίτλος κόντρα στον Ολυμπιακό

Eurokinissi Sports

Η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Πανιώνιου έγραψε ιστορία, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το Σούπερ Καπ, επικρατώντας με 3-2 σετ του Ολυμπιακού στον συγκλονιστικό τελικό που διεξήχθη στο «Ζηρίνειο».

Το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι καθ’ όλη τη διάρκειά του, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ. Ο Πανιώνιος κέρδισε το πρώτο σετ με 25-22, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο δεύτερο με 25-23, ενώ πήρε και το τρίτο 26-24.

Οι «κυανέρυθρες» αντέδρασαν στο τέταρτο σετ, επικρατώντας 25-19 και οδηγώντας το ματς στο tie-break, όπου με εντυπωσιακό σερί 5-0 έκλεισαν το παιχνίδι στο 15-12.

Η αναμέτρηση είχε συναρπαστικές ανατροπές, με τον Πανιώνιο να προηγείται στα κρίσιμα σημεία και να δείχνει χαρακτήρα, ενώ ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει σε κάθε σετ.

Τα σετ του τελικού: 22-25, 25-23, 26-24, 19-25, 12-15.