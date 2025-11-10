Ηλίας Βρύσης: «Στόχος μας είναι το Telekom Center Athens να αποτελεί σημείο αναφοράς»

ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

Ο CEO της White Veil, Ηλίας Βρύσης με δήλωση του στο Onsports.gr αναφέρθηκε στην άκρως επιτυχημένη φιλοξενία του Hellenic Championship ATP 250 στο Telekom Center Athens και τον στόχο του να αποτελέσει το venue σημείο αναφοράς για κορυφαίες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον 101ο τίτλο της τεράστιας καριέρας του στο νέο… σπίτι του, την Ελλάδα.

Ο «Νόλε» έχει εγκατασταθεί τους τελευταίους μήνες μόνιμα στην Αθήνα και μαζί του «έφερε» στη χώρα μας κι ένα τουρνουά ATP, έπειτα από 31 χρόνια. Το Hellenic Championship ATP 250 φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens, στο οποίο γράφτηκε ιστορία!

Ο επικός τελικός του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Λορέντζο Μουζέτι, ο οποίος ήταν επιπέδου… Masters έγινε μπροστά σε 15.000 θεατές, σε μια μοναδική στιγμή όχι μόνο για το ελληνικό τένις, αλλά γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό.

Επίσης, τα κολακευτικά λόγια τόσο του Λορέντζο Μουζέτι, όσο και του σπουδαίου Νόβακ Τζόκοβιτς για το Telekom Center Athens, αποτελεί μια τεράστια δικαίωση για την επένδυση εκατομμυρίων που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ώστε το κλειστό να είναι, πλέον, σε θέση να φιλοξενεί αθλητικό γεγονός τέτοιου βεληνεκούς.

«Είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα μπάσκετ στην Ευρώπη — και πιθανώς και στον κόσμο — και το να υπάρχει ένα γήπεδο τένις εκεί μέσα, έμοιαζε πραγματικά εντυπωσιακό», ανέφερε ο Τζόκοβιτς, ενώ ο Μουζέτι το χαρακτήρισε «απίθανο»

Ο Ηλίας Βρύσης, CEO της White Veil, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του Telekom Center Athens, με δήλωση του στο Onsports.gr αναφέρθηκε στη σπουδαία στιγμή της διεξαγωγής ενός τόσο σημαντικού τουρνουά, τον στόχο του να αποτελέσει το Telekom Center Athens σημείο αναφοράς, αλλά και στη συνεχή επένδυση στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών.

Η δήλωση του CEO της White Veil, Ηλία Βρύση

«Η φιλοξενία του τουρνουά ATP250 στο Telekom Center Athens αποτελεί μια σπουδαία στιγμή για το venue αλλά και για τη χώρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ένα διεθνές αθλητικό γεγονός τέτοιου βεληνεκούς επέλεξε τις εγκαταστάσεις μας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των υποδομών, της οργάνωσης και της φιλοξενίας που προσφέρουμε. Στόχος μας είναι το Telekom Center Athens να αποτελεί σημείο αναφοράς για κορυφαίες διοργανώσεις τόσο στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Παράλληλα, επενδύουμε συνεχώς στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών μας, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των μεγαλύτερων διεθνών venues. Το Telekom Center Athens εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο, πολυλειτουργικό κέντρο αθλητισμού, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, ανοιχτό στη διεθνή κοινότητα και υπερήφανο για την ελληνική του ταυτότητα.».

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν στο Telekom Center Athens ακολουθήστε τους επίσημους λογαριασμούς εδώ:

https://www.instagram.com/telekomcenterathens/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61582000588336