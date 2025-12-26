Ανακοίνωσε τον Ανσέλμι η Μποταφόγκο

Onsports team

Η Μποταφόγκο ανακοίνωσε τον Αργεντινό Μαρτίν Ανσέλμι, πρώην προπονητή της Πόρτο (21 αγώνες, με 10 νίκες, έξι ισοπαλίες και πέντε ήττες), ως τον νέο προπονητή της ομάδας.

Ο προπονητής που ηγήθηκε του πορτογαλικού συλλόγου κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, υπέγραψε με τους «Ασπρόμαυρους» για δύο σεζόν, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.

Ο 40χρονος Ανσέλσι θα διαδεχθεί τον Ντάβιντε Αντσελότι.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους προπονητές, ο Ανσέλμι δεν ήταν επαγγελματίας παίκτης και αποφοίτησε από τη δημοσιογραφία από το κολέγιο Tea y DeporTEA στο Μπουένος Άιρες, αλλά ποτέ δεν άσκησε το επάγγελμα.

Ο Αργεντινός έπαιξε ακόμη στις ακαδημίες του Φέρο Καρίλ Οέστε, ενός αργεντινικού συλλόγου με έδρα τη γειτονιά Καμπαλίτο της πρωτεύουσας της Αργεντινής, αλλά το πραγματικό του όνειρο ήταν να γίνει προπονητής ποδοσφαίρου.