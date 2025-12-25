Ομάδες

Χολ: «Να παίξουμε σκληρά για 40 λεπτά – "Κλειδί" να σταματήσουμε τον Έντουαρντς»
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 23:08
EUROLEAGUE

Χολ: «Να παίξουμε σκληρά για 40 λεπτά – “Κλειδί” να σταματήσουμε τον Έντουαρντς»

Ο σέντερ του Ολυμπιακού μίλησε για την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια που δίνει η ομάδα του τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 18η αγωνιστική της Euroleague και ο Ντόντα Χολ μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για τον αγώνα (26/12, 21:30) επί ιταλικού εδάφους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Έχεις παρακολουθήσει την Βίρτους φέτος; Τι σου έχει κάνει εντύπωση;

«Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σκληρά, αλλά ταυτόχρονα έχει και αρκετό ταλέντο. Είναι μια ομάδα με την οποία πρέπει να παίξουμε σκληρά για 40 λεπτά για να καταφέρουμε να επιτύχουμε σε αυτό το περιβάλλον».

Ποιος παίκτης θα είναι το "κλειδί" να κλειδώσετε στην άμυνα;

«Σίγουρα τον Κάρσεν Έντουαρντς. Ο τύπος μπορεί να την βάλει μέσα με πολλούς τρόπους. Παίζει το παιχνίδι σε πολύ υψηλό επίπεδο και πρέπει να τον περιορίσουμε. Αλλά υπάρχουν και πολλοί ρολίστες που κάνουν επίσης εξαιρετική δουλειά. Σε κάθε περίπτωση εάν τον περιορίσουμε, θα είναι μεγάλο "κλειδί" για εμάς».

Είναι η ψυχολογία καλύτερη μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν;

«Ναι, σίγουρα. Ακόμα και το παιχνίδι της Κυριακής για το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν σημαντικό για εμάς. Νιώθω ότι η ενέργεια βρίσκεται κοντά σε αυτό που θέλαμε στην αρχή της σεζόν».

Θες να στείλεις ένα μήνυμα στους φιλάθλους;

«Εκτιμούμε αφάνταστα την αγάπη που μας δείχνουν. Το να ταξιδεύεις μέσα στα Χριστούγεννα, που είναι μεγάλη ημέρα για αρκετό κόσμο, στην Μπολόνια για να υποστηρίξεις την ομάδα σου είναι κάτι σπουδαίο. Τους ευχαριστούμε και περιμένουμε από αυτούς να γίνουν μέρος του αγώνα με την ενέργειά τους».



