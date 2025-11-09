Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Hellenic Championship ATP 250: Ο επικός τελικός Τζόκοβιτς – Μουζέτι μέσα από 25 «κλικ»
ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
Onsports Team 09 Νοεμβρίου 2025, 13:15
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Ο επικός τελικός Τζόκοβιτς – Μουζέτι μέσα από 25 «κλικ»

Δείτε μοναδικές εικόνες από τον επικό τελικό του Hellenic Championship ATP 250, Τζόκοβιτς – Μουζέτι, μέσα από τον φακό του Χάρη Γκίκα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε με ανατροπή, 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-5) τον Λορέντζο Μουζέτι και κατέκτησε τον τίτλο στο Hellenic Championship ATP 250 της Αθήνας, η οποία πλέον είναι το νέο… σπίτι του.

Σε ένα γεμάτο Telekom Center Athens, όπου έγινε ρεκόρ προσέλευσης σε «250άρι» της ATP, ο Τζόκοβιτς έκαμψε την αντίσταση του Μουζέτι σε έναν επικό τελικό που κράτησε 3 ώρες και θύμισε τουρνουά... Masters!

Ο επικός τελικός Τζόκοβιτς – Μουζέτι ήταν το αποκορύφωμα μιας ιστορικής διοργάνωσης, με τον «Νόλε» να μαζεύει 15.000 κόσμο, γράφοντας ιστορία στο Telekom Center Athens.

Θυμηθείτε μοναδικές στιγμές από τον τελικό του Hellenic Championship ATP 250, μέσα από τον φακό του Χάρη Γκίκα:

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Hellenic Championship ATP 250: Η απονομή του Νόβακ Τζόκοβιτς

Hellenic Championship ATP 250: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγυρίσει μαζί με την οικογένεια του

Hellenic Championship ATP 250: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Τζόκοβιτς

Η είσοδος των δύο φινάλιστ του τελικού Τζόκοβιτς - Μουζέτι

Το "ζέσταμα" του Νόβακ Τζόκοβιτς



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE ΟΦΗ – ΑΕΚ: Η μάχη των «κιτρινόμαυρων» στην Κρήτη
7 λεπτά πριν LIVE ΟΦΗ – ΑΕΚ: Η μάχη των «κιτρινόμαυρων» στην Κρήτη
SUPER LEAGUE
Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3: «Καθάρισε» από την άσπρη βούλα και με παίκτη παραπάνω - Δείτε τα γκολ
22 λεπτά πριν Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3: «Καθάρισε» από την άσπρη βούλα και με παίκτη παραπάνω - Δείτε τα γκολ
SUPER LEAGUE
Άρης – Asteras Aktor 0-0: Τα δοκάρια σταμάτησαν τους Αρκάδες
26 λεπτά πριν Άρης – Asteras Aktor 0-0: Τα δοκάρια σταμάτησαν τους Αρκάδες
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς αριστερό μπακ η ενδεκάδα του Νίκολιτς - Εκτός αποστολής ο Κουτέσα
30 λεπτά πριν ΟΦΗ – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς αριστερό μπακ η ενδεκάδα του Νίκολιτς - Εκτός αποστολής ο Κουτέσα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved