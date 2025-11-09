Hellenic Championship ATP 250: Ο επικός τελικός Τζόκοβιτς – Μουζέτι μέσα από 25 «κλικ»

ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

Onsports Team

Δείτε μοναδικές εικόνες από τον επικό τελικό του Hellenic Championship ATP 250 , Τζόκοβιτς – Μουζέτι, μέσα από τον φακό του Χάρη Γκίκα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε με ανατροπή, 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-5) τον Λορέντζο Μουζέτι και κατέκτησε τον τίτλο στο Hellenic Championship ATP 250 της Αθήνας, η οποία πλέον είναι το νέο… σπίτι του.

Σε ένα γεμάτο Telekom Center Athens, όπου έγινε ρεκόρ προσέλευσης σε «250άρι» της ATP, ο Τζόκοβιτς έκαμψε την αντίσταση του Μουζέτι σε έναν επικό τελικό που κράτησε 3 ώρες και θύμισε τουρνουά... Masters!

Ο επικός τελικός Τζόκοβιτς – Μουζέτι ήταν το αποκορύφωμα μιας ιστορικής διοργάνωσης, με τον «Νόλε» να μαζεύει 15.000 κόσμο, γράφοντας ιστορία στο Telekom Center Athens.

Θυμηθείτε μοναδικές στιγμές από τον τελικό του Hellenic Championship ATP 250, μέσα από τον φακό του Χάρη Γκίκα: