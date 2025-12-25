Κολοσσός Ρόδου: Παρελθόν ο Ράιαν Τέιλορ

Onsports Team

Τέλος από την νησιωτική ομάδα ο Αμερικανός, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ της Ρόδου.

Χώρισαν οι δρόμοι του Κολοσσού Ρόδου και του Ράιαν Τέιλορ. Οι Ροδίτες, με ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν πως ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους με τον Αμερικανό και τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ράιαν Τέιλορ. Ευχαριστούμε τον Ράιαν για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».