Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague

Onsports Team

Οι «πράσινοι» στα πρώτα δέκα εκτός έδρας παιχνίδια τους, έχουν θετικό ρεκόρ νικών με έξι επικρατήσεις και μάλιστα σε έδρες που κανείς δεν «περνά» εύκολα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR «έκλεισε» το 2025 στην Euroleague, με εκτός έδρας νίκη στο Κάουνας. Συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία, ειδικά με τα δεδομένα που αντιμετώπισε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απ’ την πρώτη μέρα της αγωνιστικής περιόδου.

Με το ματς κόντρα στη Ζαλγκίρις, οι «πράσινοι» συμπλήρωσαν 10 εκτός έδρας ματς στη σεζόν. Σημειώνοντας 6 νίκες και έχοντας θετικό πρόσημο. Κάτι εντυπωσιακό δίχως αμφιβολία. Μάλιστα, αποτελεί το καλύτερο ρεκόρ που έχουν οι «πράσινοι» στα πρώτα δέκα εκτός έδρας ματς της σεζόν, από τότε που έχουμε σε ισχύ το συγκεκριμένο format της Euroleague.

Οι αμέσως προηγούμενες κορυφαίες επιδόσεις, ήταν η ισορροπία με 5 νίκες και 5 ήττες. Οι 6 νίκες αποτελούν ρεκόρ για το «τριφύλλι», το οποίο μεγαλώνει από τη στιγμή που ήρθε εν μέσω πολλών και μεγάλων δυσκολιών. Τόσο σε επίπεδο προγράμματος, όσο και με τις απουσίες που είχαν οι «πράσινοι» από την αρχή της σεζόν. Δίχως να έχουν δώσει ματς μέχρι τώρα, με λιγότερες από 2 μεγάλες απουσίες στο ρόστερ τους.

Για τον Παναθηναϊκό αποτελεί παράσημο αυτή η επίδοση, καθώς οι έξι νίκες έχουν έρθει σε υπερβολικά δύσκολες έδρες. Οι «πράσινοι» επικράτησαν στην… καταραμένη γι’ αυτούς Βιτόρια, απέναντι στην Μπασκόνια. Συνέχισαν νικώντας την Αναντόλου Έφες στην Κωνσταντινούπολη. Μετέπειτα επιβλήθηκαν στο Παρίσι κόντρα στην Παρί (ομάδα την οποία δεν είχαν νικήσει την περασμένη σεζόν). Ακολούθησε το σπουδαίο «διπλό» στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εν συνεχεία ήρθε το 2/2 στην Κωνσταντινούπολη, καθώς το «τριφύλλι»… γκρέμισε το σερί νικών της Φενέρμπαχτσε (μέχρι να χάσει απ’ τον Παναθηναϊκό είχε 6 σερί επικρατήσεις). Και φυσικά η τελευταία νίκη ήταν στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις, έδρα και ομάδα που ποτέ κανείς δε νικά εύκολα.

Δείτε τα ρεκόρ του Παναθηναϊκού στα 10 πρώτα εκτός έδρας ματς της Euroleague, από τη στιγμή που ισχύει το τωρινό format (σε παρένθεση οι ομάδες τις οποίες νίκησε):