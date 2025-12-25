Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League 2, Αν. Καρδίτσας: Επίσημα Σπανός στο… τιμόνι
INTIME SPORTS
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 07:43
SUPER LEAGUE 2 / Αναγέννηση Καρδίτσας

Super League 2, Αν. Καρδίτσας: Επίσημα Σπανός στο… τιμόνι

Επίσημα ξεκινάει η εποχή του Δημήτρη Σπανού στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η ομάδα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη συμφωνία της με τον έμπειρο προπονητή την παραμονή των Χριστουγέννων, επιβεβαιώνοντας πως ο Σπανός θα καθίσει στην άκρη του πάγκου για τη συνέχεια της σεζόν.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί νέα αρχή για την ομάδα της Καρδίτσας, με τον Σπανό να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και να έχει στόχο να οδηγήσει την Αναγέννηση σε επιτυχημένες εμφανίσεις στο υπόλοιπο της χρονιάς.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Δημήτρη Σπανό.

Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με πολλές επιτυχίες και ανόδους.

Ο Αιγιώτης τεχνικός έχει πανηγυρίσει ανόδους από τη Β’ στην Α’ Εθνική με τον Άρη και τον Ιωνικό, ενώ έχει εργαστεί σε πολλές ακόμα ομάδες με ιστορικό υπόβαθρο. Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος, Καλαμάτα, Απόλλων Σμύρνης, Ηρακλής, Λεβαδειακός, Δόξα Δράμας, Χανιά, Λαμία, κάποιες από τις ομάδες στις οποίες δούλεψε και άφησε το στίγμα του.

Ο Δημήτρης Σπανός πιάνει άμεσα δουλειά και θα καθοδηγήσει την ομάδα μας στη δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στο πλευρό του θα έχει και το δικό του επιτελείο συνεργατών το οποίο θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Καλωσορίζουμε τον κόουτς στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague
22 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague
SUPER LEAGUE 2
Super League 2, Αν. Καρδίτσας: Επίσημα Σπανός στο… τιμόνι
54 λεπτά πριν Super League 2, Αν. Καρδίτσας: Επίσημα Σπανός στο… τιμόνι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εορταστικό ωράριο σούπερ μάρκετ: Ποια θα είναι ανοιχτά ανήμερα τα Χριστούγεννα
3 ώρες πριν Εορταστικό ωράριο σούπερ μάρκετ: Ποια θα είναι ανοιχτά ανήμερα τα Χριστούγεννα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε διαδήλωσαν φωνάζοντας: «Παραιτήσου κυβέρνηση»!
6 ώρες πριν Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε διαδήλωσαν φωνάζοντας: «Παραιτήσου κυβέρνηση»!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved