Ο Τζόκοβιτς για την εμπειρία του στο Telekom Center Athens: «Πραγματικά εντυπωσιακό» (βίντεο)
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 05 Νοεμβρίου 2025, 10:11
ΣΠΟΡ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά την νικηφόρα πρεμιέρα στο Hellenic Championship ATP 250, μίλησε για την εμπειρία που αποκόμισε, αγωνιζόμενος στο Telekom Center Athens, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα ωραιότερα γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και προκρίθηκε στα προημιτελικα του Hellenic Championship ATP 250.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «Νόλε» αναφέρθηκε στην μοναδική εμπειρία που είχε αγωνιζόμενος στο Telekom Center Athens και στην υποστήριξη που έλαβε από το ελληνικό κοινό.

«Η ατμόσφαιρα ήταν υπέροχη. Η υποστήριξη ήταν όπως την φανταζόμουν και όπως θα ήθελα να είναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν εδώ από την Αθήνα, την Ελλάδα», τόνισε ο Σέρβος, για να συμπληρώσει: «Και φυσικά, άκουσα ότι ήρθαν και αρκετοί από τη Σερβία, οπότε η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά πολύ ωραία».

Όσο για το Telekom Center Athens, είπε: «Είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα μπάσκετ στην Ευρώπη — και πιθανώς και στον κόσμο — και το να υπάρχει ένα γήπεδο τένις εκεί μέσα, έμοιαζε πραγματικά εντυπωσιακό. Ήταν μια δύσκολη μάχη, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που αγωνίστηκα».

Ο Τζόκοβιτς για την εμπειρία του στο Telekom Center Athens



