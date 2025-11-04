Hellenic Championship ATP 250: «Το Telekom Center Athens είναι απίθανο!» - Εντυπωσιασμένος ο Μουζέτι

AP Photo/Andy Wong

Ο Λορέντζο Μουζέτι δήλωσε εντυπωσιασμένος από το Telekom Center Athens, όπου θα αγωνιστεί στο πλαίσιο του Hellenic Championship ATP 250, έχοντας πολύ μεγάλο κίνητρο.

Το Νο2 του τουρνουά της Αθήνας, διεκδικεί το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για τα ATP Finals, όπου δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στο παρελθόν.

Τα πράγματα είναι απλά για τον Μουζέτι! Για να πετύχει τον στόχο του θα πρέπει να κατακτήσει το Hellenic Championship ATP 250, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα ξεπεράσει τον Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην όγδοη θέση του ATP Race.

Ο Μουζέτι, μιλώντας ATPTour.com, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Ήταν μια φανταστική χρονιά μέχρι στιγμής. Αν κοιτάξω πίσω στα επιτεύγματα και τους στόχους που πετύχαμε, είναι σίγουρα η πιο επιτυχημένη της καριέρας μου. Φυσικά, υπάρχει ακόμα ένας στόχος για τον οποίο μιλάω. Θα δούμε τι θα γίνει μετά από αυτή την εβδομάδα, αλλά είμαι εδώ και γι’ αυτό. Για να προσπαθήσω να πάρω τη θέση στο Τορίνο».

Ο Ιταλός τενίστας δεν έκρυψε και τον θαυμασμό του για το Telekom Center Athens και την πόλη της Αθήνας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έπαιξα το πρωί στην αρένα και είναι απίθανη. Πολύ μεγάλη για ένα 250άρι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ωραίο και ελπίζω να είναι γεμάτο από κόσμο. Είναι μια όμορφη πόλη, με πολλά ιστορικά μέρη που θα ήθελα να επισκεφθώ αν έχω την ευκαιρία».

Ο Μουζέτι, ο οποίος πέρασε «bye» από τον πρώτο γύρο, αντιμετωπίζει τον Σταν Βαβρίνκα, την Τετάρτη (05/11), για τον δεύτερο γύρο.