Hellenic Championship ATP 250: Ο Μουζέτι ελπίζει για τα ATP Finals! – Όλα όσα έγιναν την 5η ημέρα

ΝΙΚΟΣ ΡΑΖΗΣ

Onsports Team

Ο Λορέντσο Μουζέρι λύγισε τον Σταν Βαβρίνκα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Hellenic Championship ATP 250 και παράλληλα έμεινε «ζωντανός» στην κούρσα για τα ATP Finals - Όλα όσα έγιναν στο πλαίσιο της 5ης ημέρας του τουρνουά.

Ο Ιταλός τενίστας βρέθηκε δυο πόντους μακριά από τον αποκλεισμό, αλλά έκανε την ανατροπή κόντρα στον σπουδαίο Ελβετό, επικρατώντας με 2-1 σετ (4-6, 7-6(5), 6-4).

Ο στόχος του Μουζέτι είναι ξεκάθαρος! Για να πετύχει τον στόχο των ATP Finals θα πρέπει να κατακτήσει το Hellenic Championship ATP 250, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα ξεπεράσει τον Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην όγδοη θέση του ATP Race. Επόμενος αντίπαλος του Νο2 του ταμπλό είναι ο Αλεξάντερ Μιουλέρ, ο οποίος νωρίτερα είχε κερδίσει με ανατροπή 2-1 σετ (6(2)-7, 7-6(4), 7-3(3)) τον Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι.

Στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία στο κεντρικό court, ο Μιομίρ Κετσμάνοβιτς προκρίθηκε κι αυτός με ανατροπή, καθώς νίκησε 2-1 σετ (4-6, 6-2, 6-2) τον Λουτσιάνο Ναρντέρι. Ο Σέρβος τενίστας ανέβασε την απόδοση του στο πρώτο σερβίς, έχοντας 32/41 κερδισμένους πόντους από εκεί στα δύο σετ που πήρε. Αντίπαλος στα προημιτελικά θα είναι ο Σεμπάστιαν Κόρντα.

Στο διπλό, τα αδέρφια Σακελλαρίδη (Στέφανος και Δημήτρης) ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες με 2-0 σετ (6-4, 6-4) από τους πιο έμπειρους και Νο2 του ταμπλό, Φραντσίσκο Καμπράλ (Πορτογαλία) και Λούκας Μίντλερ (Αυστρία).