Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι πήρε το… ντέρμπι από τον Βαβρίνκα
Onsports Team 05 Νοεμβρίου 2025, 22:28
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι πήρε το… ντέρμπι από τον Βαβρίνκα

Ο Ιταλός επικράτησε 2-1 του Ελβετού στο Telekom Center Athens και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά.

Σε ένα ματς πραγματικό ντέρμπι στο Telekom Center Athens, ο Λορέντζο Μουζέρι επικράτησε 2-1 σετ του Σταν Βαβρίνκα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Ο Ελβετός ξεκίνησε εξαιρετικά τον αγώνα, όμως ο Μουζέτι ήταν αυτός που είπε την τελευταία λέξη και τελικά έφτασε στη νίκη. Ο Ιταλός έχασε το πρώτο σετ 6-4, πήρε το δεύτερο που ήταν το πιο συναρπαστικό με 7-6(3) και έφτασε στη νίκη με το 6-4 του τρίτου σετ.

Στα προημιτελικά ο Μουζέτι θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Μίλερ, ο οποίος επικράτησε του Τόμας Μαρτίν Ετσεβερί με 6-7(2), 7-6(4), 7-6(3).

577037382_1267181338785509_6596646073101580147_n.jpg



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας – Ο ΠΑΟ θα επιστρέψει το υπόσχομαι»
16 λεπτά πριν Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας – Ο ΠΑΟ θα επιστρέψει το υπόσχομαι»
EUROLEAGUE
Αταμάν: "Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό"
22 λεπτά πριν Αταμάν: "Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό"
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Ο Μουζέτι ελπίζει για τα ATP Finals! – Όλα όσα έγιναν την 5η ημέρα
36 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: Ο Μουζέτι ελπίζει για τα ATP Finals! – Όλα όσα έγιναν την 5η ημέρα
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Χωρίς Καμαρά απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις
45 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Χωρίς Καμαρά απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved