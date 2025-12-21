A1 Γυναικών: Σε Live Streaming το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός που «κλείνει» το 2025
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» στη Λεωφόρο τον Πανσερραϊκό, στο τελευταίο ματς του 2025 για το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.
Στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» πέφτει η αυλαία του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών για το 2025.
Στις 13:30 ο πρωτοπόρος και αήττητος Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.
Ο Παναθηναϊκός, μετά την πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα στο EuroCup, θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, ενώ από την άλλη η ομάδα των Σερρών θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό της.
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 20/12
ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60
Ανόρθωσις Βόλου-Αθηναϊκός 66-86
Παναθλητικός-Ιωνία 88-78
Ρεπό: Πρωτέας Βούλας
Κυριακή 21/12
Π. Γιαννακόπουλος, 13.30: Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός (Λεβεντάκος-Παπαγεωργίου Δ.-Χαϊνά)
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 19 816-589 227
2) Παναθηναϊκός 18 815-583 232
3) Ολυμπιακός 18 862-708 154
4) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 15 732-755 -23
5) ΠΑΣ Γιάννινα 15 678-758 -80
6) Πανσερραϊκός 14 618-598 20
7) Πρωτέας Βούλας 14 724-778 -54
8) Παναθλητικός 14 716-780 -64
9) ΠΑΟΚ 13 727-829 -102
10) Αμύντας 11 668-775 -107
11) Ανόρθωση Βόλου 11 644-847 -203
*Παναθηναϊκός και Πανσερραϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο