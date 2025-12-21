Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

A1 Γυναικών: Σε Live Streaming το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός που «κλείνει» το 2025
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 09:45
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

A1 Γυναικών: Σε Live Streaming το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός που «κλείνει» το 2025

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» στη Λεωφόρο τον Πανσερραϊκό, στο τελευταίο ματς του 2025 για το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.

Στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» πέφτει η αυλαία του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών για το 2025.

Στις 13:30 ο πρωτοπόρος και αήττητος Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Ο Παναθηναϊκός, μετά την πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα στο EuroCup, θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, ενώ από την άλλη η ομάδα των Σερρών θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό της.

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 20/12
ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60
Ανόρθωσις Βόλου-Αθηναϊκός 66-86
Παναθλητικός-Ιωνία 88-78
Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Κυριακή 21/12
Π. Γιαννακόπουλος, 13.30: Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός (Λεβεντάκος-Παπαγεωργίου Δ.-Χαϊνά)

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 19 816-589 227
2) Παναθηναϊκός 18 815-583 232
3) Ολυμπιακός 18 862-708 154
4) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 15 732-755 -23
5) ΠΑΣ Γιάννινα 15 678-758 -80
6) Πανσερραϊκός 14 618-598 20
7) Πρωτέας Βούλας 14 724-778 -54
8) Παναθλητικός 14 716-780 -64
9) ΠΑΟΚ 13 727-829 -102
10) Αμύντας 11 668-775 -107
11) Ανόρθωση Βόλου 11 644-847 -203

*Παναθηναϊκός και Πανσερραϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η παράδοση που «χτίζεται» και η χρονιά των «διπλών»
3 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η παράδοση που «χτίζεται» και η χρονιά των «διπλών»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και όλα τα highlights
33 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και όλα τα highlights
BASKET LEAGUE
GBL: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Κολοσσός και Καρδίτσα - Μαρούσι
1 ώρα πριν GBL: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Κολοσσός και Καρδίτσα - Μαρούσι
SUPER LEAGUE
«Γκέλα με ευθύνες και ΑΕΚούγεννα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
1 ώρα πριν «Γκέλα με ευθύνες και ΑΕΚούγεννα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved