A1 Γυναικών: Σε Live Streaming το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός που «κλείνει» το 2025

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» στη Λεωφόρο τον Πανσερραϊκό, στο τελευταίο ματς του 2025 για το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.

Στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» πέφτει η αυλαία του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών για το 2025.

Στις 13:30 ο πρωτοπόρος και αήττητος Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Ο Παναθηναϊκός, μετά την πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα στο EuroCup, θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, ενώ από την άλλη η ομάδα των Σερρών θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό της.

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 20/12

ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73

Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60

Ανόρθωσις Βόλου-Αθηναϊκός 66-86

Παναθλητικός-Ιωνία 88-78

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Κυριακή 21/12

Π. Γιαννακόπουλος, 13.30: Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός (Λεβεντάκος-Παπαγεωργίου Δ.-Χαϊνά)

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 19 816-589 227

2) Παναθηναϊκός 18 815-583 232

3) Ολυμπιακός 18 862-708 154

4) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 15 732-755 -23

5) ΠΑΣ Γιάννινα 15 678-758 -80

6) Πανσερραϊκός 14 618-598 20

7) Πρωτέας Βούλας 14 724-778 -54

8) Παναθλητικός 14 716-780 -64

9) ΠΑΟΚ 13 727-829 -102

10) Αμύντας 11 668-775 -107

11) Ανόρθωση Βόλου 11 644-847 -203

*Παναθηναϊκός και Πανσερραϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο