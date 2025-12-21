ΑΕΚ - ΟΦΗ: Μόνο η... χριστουγεννιάτικη κατάρα την απειλεί - 13 «γκέλες» σε 14 ματς

Onsports Team

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ και το μόνο που μπορεί να την ανησυχήσει είναι η απίστευτα κακή παράδοση που έχει στα παιχνίδια πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ΑΕΚ έχει την τεράστια ευκαιρία να κλείσει το 2025 στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μετά τη μεγάλη γκέλα που έκανε ο Ολυμπιακός στο Φάληρο απέναντι στη μαχητική Κηφισιά (1-1).

Με νίκη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα προσπεράσει τους Πειραιώτες και θα βρεθεί μόνη στην πρώτη θέση.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση αγωνιστικά, έχοντας ένα σερί 9 νικών σε όλες τις διοργανώσεις, μετά και το δραματικό 3-2 της περασμένης Πέμπτης επί της Κραϊόβα, που την έστειλε απευθείας στους «16» του Conference League.

Ο ΟΦΗ από την πλευρά του δεν φαίνεται ικανός να βάλει εμπόδια στην Ένωση, η οποία το μόνο που έχει να φοβάται είναι η... Χριστουγεννιάτικη κατάρα. Μία ανεξήγητα αρνητική παράδοση που έχει στο τελευταίο ματς πριν από τα Χριστούγεννα, έχοντας μόλις μία νίκη σε 14 σεζόν στη Super League, από το 2009 (και χωρίς να υπολογίζονται το 2013 και το 2014 που ο Δικέφαλος βρισκόταν σε Γ' και Β' Εθνική).

Από το 2009 η ΑΕΚ κέρδισε μόνο τη Λαμία με 3-0 πριν από τρία χρόνια τη Λαμία, τη σεζόν που έκανε το νταμπλ! Στα υπόλοιπα 13 παιχνίδια της έχει να επιδείξει οκτώ ισοπαλίες και πέντε ήττες...

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΑΕΚ σε αυτά τα 15 χρόνια:

20/12/2009 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 2-0

10’ Έντερ, 49’ Τσέζαρεκ

19/12/2010 Ηρακλής – ΑΕΚ 2-0

41’ Ντάνι, 58’ Παπαστεριανός

18/12/2011 Ατρόμητος – ΑΕΚ 1-0

58’ Σφακιανάκης

16/12/2012 ΑΕΚ – Ατρόμητος 1-1

66’ Σταματής-76’ Ιγκλέσιας

21/12/2015 ΑΕΚ – Λεβαδειακός 1-2

16’ Γιόχανσον-62’ Τριποτσέρης, 70’ Ντομοβτσίσκι

19/12/2016 ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

67’ Πέκχαρτ-94’ Μαμπουλού

16/12/2017 ΑΕΚ – Απόλλων 0-0

16/12/2018 ΑΕΛ – ΑΕΚ 0-0

21/12/2019 Λαμία – ΑΕΚ 0-0

21/12/2020 ΑΕΚ – Βόλος 2-2

3’ Τάνκοβιτς, 70’ Ανσαριφάρντ - 16’ Φεράρι, 34’ Ουάρντα

20/12/2021 ΑΕΚ - ΟΦΗ 1-2

14' Βράνιες - 23' Λάμπρου, 60' Καμάου

21/12/2022 ΑΕΚ - Λαμία 3-0

67', 94' Φαν Βέερτ, 88' Λιβάι

21/12/2023 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 2-2

39', 94' Θυμιάνης - 16' Ρότα, 45' Λιβάι

22/12/2024 AEK-Λεβαδειακός 1-1

94' Μήτογλου - 57' Πεντρόσο