Ολυμπιακός - Κολοσσός: Οι πρώτες ενέργειες του Μόντε Μόρις στο ΣΕΦ - Δείτε βίντεο

Onsports Team

Δείτε την πρώτη ασίστ και το πρώτο καλάθι του Μόντε Μόρις με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα, αγωνιζόμενος στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου για το πρωτάθλημα.

Αφού πήρε το χειροκρότημα από περίπου 5.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο ΣΕΦ, δεν άργησε να μοιράσει ασίστ για τον Ντόρσεϊ.

Λίγο μετά έβαλε και το πρώτο του καλάθι, το οποίο ήταν τριών πόντων από δημιουργία του Νετζήπογλου.