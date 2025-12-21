Onsports Team

Μεγάλη ζημιά για την Μπαρτσελόνα και τον Τσάβι Πασκουάλ, τη στιγμή που είχε πιάσει την κορυφή στη βαθμολογία της EuroLeague.

Σημαντικό πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ουίλ Κλάιμπερν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Η καταλανική ομάδα με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως θα στερηθεί τις υπηρεσίες του 35χρονου Αμερικανού για περίπου έξι εβδομάδες, καθώς τραυματίστηκε στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού του.

Την ίδια ώρα, ο Γιάν Βέσελι πήρε το «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα και θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Μπανταλόνα.