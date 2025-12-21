Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπαρτσελόνα: Πλήγμα με Κλάιμπερν - Νοκ άουτ για μεγάλο διάστημα
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 13:33
EUROLEAGUE / Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Πλήγμα με Κλάιμπερν - Νοκ άουτ για μεγάλο διάστημα

Μεγάλη ζημιά για την Μπαρτσελόνα και τον Τσάβι Πασκουάλ, τη στιγμή που είχε πιάσει την κορυφή στη βαθμολογία της EuroLeague.

Σημαντικό πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ουίλ Κλάιμπερν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Η καταλανική ομάδα με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως θα στερηθεί τις υπηρεσίες του 35χρονου Αμερικανού για περίπου έξι εβδομάδες, καθώς τραυματίστηκε στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού του.

Την ίδια ώρα, ο Γιάν Βέσελι πήρε το «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα και θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Μπανταλόνα.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Α1 γυναικών: Περίπατος στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην επιστροφή της Σταμολάμπρου
7 λεπτά πριν Α1 γυναικών: Περίπατος στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην επιστροφή της Σταμολάμπρου
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Το γκολ της δεκαετίας μπήκε στον αγώνα της Μαρκό με τα Χανιά - Βίντεο
22 λεπτά πριν Super League 2: Το γκολ της δεκαετίας μπήκε στον αγώνα της Μαρκό με τα Χανιά - Βίντεο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
27 λεπτά πριν ΑΕΚ - ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός - Κολοσσός 100-86: «Πολυβόλο» ο Ντόρσεϊ, «ξύπνησε» τους... κοιμισμένους Πειραιώτες
51 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Κολοσσός 100-86: «Πολυβόλο» ο Ντόρσεϊ, «ξύπνησε» τους... κοιμισμένους Πειραιώτες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved