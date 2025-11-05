Ομάδες

Hellenic Championship ATP250: Απόγευμα Πέμπτης (6/11) ο προημιτελικός του Νόβακ Τζόκοβιτς
Onsports Team 05 Νοεμβρίου 2025, 18:58
ΣΠΟΡ

Ο Σέρβος σούπερ σταρ θα αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρζες και έγινε γνωστή η ώρα της σπουδαίας αναμέτρησης στο Telekom Center Athens.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στην προημιτελική φάση του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP250. Ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας θα κοντραριστεί εκεί με τον Νούνο Μπόρζες, σε έναν αγώνα που τραβά τα βλέμματα των φίλων του τένις.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη (6/11) και όπως έγινε γνωστό το πρώτο σερβίς του σπουδαίου αγώνα θα γίνει περίπου στις 18:00. Θα υπάρξει και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 6.

Θυμίζουμε πως σε όλα τα ματς του μεγάλου τουρνουά ισχύει η έκπτωση 20% στα εισιτήρια. Μπορείτε να κλείσετε θέση για τους σπουδαίους αγώνες εδώ.

 



