Hellenic Championship ATP250: Απόγευμα Πέμπτης (6/11) ο προημιτελικός του Νόβακ Τζόκοβιτς

Onsports Team

Ο Σέρβος σούπερ σταρ θα αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρζες και έγινε γνωστή η ώρα της σπουδαίας αναμέτρησης στο Telekom Center Athens.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στην προημιτελική φάση του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP250. Ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας θα κοντραριστεί εκεί με τον Νούνο Μπόρζες, σε έναν αγώνα που τραβά τα βλέμματα των φίλων του τένις.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη (6/11) και όπως έγινε γνωστό το πρώτο σερβίς του σπουδαίου αγώνα θα γίνει περίπου στις 18:00. Θα υπάρξει και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 6.

