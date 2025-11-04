Ομάδες

Hellenic Championship ATP 250: Η επική ανατροπή Βαβρίνκα κι όλα όσα έγιναν τη Δευτέρα (βίντεο)
EUROKINISSI
Onsports Team 04 Νοεμβρίου 2025, 15:59
Hellenic Championship ATP 250: Η επική ανατροπή Βαβρίνκα κι όλα όσα έγιναν τη Δευτέρα (βίντεο)

Δείτε όλη τη δράση της τρίτης ημέρας του Hellenic Championship ATP 250, όπου ξεχώρισε η επική ανατροπή του Σταν Βαβρίνκα, μέσα από ένα βίντεο 13 λεπτών!

Το θέαμα, η ένταση και πάθος «ξεχείλιζαν» κατά τη Δευτέρα (04/11) στο Telekom Center Athens.

Ξεχώρισε φυσικά η επική ανατροπή του Σταν Βαβρίνκα! Ένας Stan «The Man» από τα… παλιά νίκησε με ανατροπή, 2-1 σετ (2-6, 7-6(5), 7-5) τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ και πήρε εν μέσω αποθέωσης την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο.

Επίσης, ο Νταμίρ Τζούμχουρ επικράτησε 2-0 σετ (6-4, 6-2) του Τζέικομπ Φίρνλι κι έγινε ο πρώτος τενίστας από τη Βοσνία που φτάνει τις 150 νίκες στο ATP Tour.

Δείτε όλα όσα έγιναν την Τρίτη ημέρα του Hellenic Championship ATP 250 σε ένα βίντεο 13 λεπτών:

Wawrinka Vs Van De Zandschulp; Müller, Struff & More Feature | Athens 2025 Day 3 Highlights



