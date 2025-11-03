Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζούμχουρ έγραψε ιστορία στο Telekom Center Athens
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 03 Νοεμβρίου 2025, 15:48
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζούμχουρ έγραψε ιστορία στο Telekom Center Athens

Ο Νταμίρ Τζούμχουρ πέτυχε ένα σπουδαία επίτευγμα στον πρώτο αγώνα της καριέρας στην Αθήνα, πανηγυρίζοντας παράλληλα και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Hellenic Championship ATP 250.

Ο 33χρονος, στον πρώτο αγώνα της δεύτερης ημέρας του «250αριού» της Αθήνα, το οποίο διεξάγεται στο Telekom Center Athens, επικράτησε 2-0 σετ (6-4, 6-2) του Τζέικομπ Φίρνλι.

Ο Τζούμχουρ έγινε, έτσι, ο πρώτος τενίστας από τη Βοσνία που φτάνει τις 150 νίκες στο ATP Tour. Παράλληλα, διατήρησε τη θετική παράδοση που έχει κόντρα σε Βρετανούς τενίστες, καθώς πανηγύρισε την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα ματς.

Ο Βόσνιος θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον Σεμπάστιαν Κόρντα, ο οποίος επικράτησε 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4) του Αλεξέι Ποπίριν.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Ο Τι Τζέι Σορτς παρακολουθεί τένις στο Telekom Center Athens
22 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: Ο Τι Τζέι Σορτς παρακολουθεί τένις στο Telekom Center Athens
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Τα ματς Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης έρχονται στην COSMOTE TV
56 λεπτά πριν Champions League: Τα ματς Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης έρχονται στην COSMOTE TV
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζούμχουρ έγραψε ιστορία στο Telekom Center Athens
1 ώρα πριν Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζούμχουρ έγραψε ιστορία στο Telekom Center Athens
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επιστροφή Πελίστρι με Μάλμε, ανεβάζει ρυθμούς ο Μπακασέτας
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Επιστροφή Πελίστρι με Μάλμε, ανεβάζει ρυθμούς ο Μπακασέτας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved