Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζούμχουρ έγραψε ιστορία στο Telekom Center Athens

Ο Νταμίρ Τζούμχουρ πέτυχε ένα σπουδαία επίτευγμα στον πρώτο αγώνα της καριέρας στην Αθήνα, πανηγυρίζοντας παράλληλα και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Hellenic Championship ATP 250 .

Ο 33χρονος, στον πρώτο αγώνα της δεύτερης ημέρας του «250αριού» της Αθήνα, το οποίο διεξάγεται στο Telekom Center Athens, επικράτησε 2-0 σετ (6-4, 6-2) του Τζέικομπ Φίρνλι.

Ο Τζούμχουρ έγινε, έτσι, ο πρώτος τενίστας από τη Βοσνία που φτάνει τις 150 νίκες στο ATP Tour. Παράλληλα, διατήρησε τη θετική παράδοση που έχει κόντρα σε Βρετανούς τενίστες, καθώς πανηγύρισε την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα ματς.

Ο Βόσνιος θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον Σεμπάστιαν Κόρντα, ο οποίος επικράτησε 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4) του Αλεξέι Ποπίριν.