Η Boxing Day έρχεται με Ενισχυμένες Αποδόσεις & Ειδικές Αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα

«Επιστροφή Στοιχήματος»* σε όλες τις κατηγορίες της Αγγλίας

Παραδοσιακά οι Άγγλοι παίζουν μπάλα στις γιορτές. Η Boxing Day έρχεται την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου με σπουδαίες αναμετρήσεις.

Στην Premier League διεξάγεται, στις 22:00, το παιχνίδι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιούκαστλ.

Δυνατά παιχνίδια γίνονται και στην Championship, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Τα υπόλοιπα 9 ματς της 18ης αγωνιστικής της Premier League διεξάγονται το Σαββατοκύριακο 27-28 Δεκεμβρίου. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι (Σάββατο, 14:30) και Τσέλσι-Άστον Βίλα (Σάββατο, 19:30).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στην Boxing Day την προωθητική ενέργεια «Επιστροφή Στοιχήματος»* στην Premier League (σε όλη την 18η αγωνιστική), την Championship, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Ειδικές αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Για τους αγώνες της Αγγλίας, που θα διεξαχθούν από τις 26- 28 Δεκεμβρίου, προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές καθώς και ειδικές αγορές μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:

Over/Under γκολ 18 ης αγωνιστικής της Premier League

αγωνιστικής της Premier League Οποιοσδήποτε παίκτης να πετύχει χατ-τρικ στην 18 η αγωνιστική της Premier League

αγωνιστική της Premier League Οver/Under Συνολικά Γκολ για τους 46 αγώνες των τεσσάρων κατηγοριών

Οver/Under Συνολικά Κόρνερ για τους αγώνες της Championship

Οver/Under Συνολικές Κάρτες για τους αγώνες της League 1/League 2

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Ένα ακόμα μεγάλο πρωτάθλημα, το ιταλικό, συνεχίζεται στις γιορτές. Η 17η αγωνιστική της Serie A ξεκινάει το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου. Το μεγάλο ματς γίνεται το βράδυ της Κυριακής (21:45) ανάμεσα στην Αταλάντα και την Ίντερ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Ζαλγκίρις-Παναθηναϊκός και Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός με «20 & Κάρφωσες»*

Στο μπάσκετ συνεχίζεται η Euroleague με εκτός έδρας αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Σήμερα, στις 20:00, ο Παναθηναϊκός παίζει στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις και την Παρασκευή, στις 21:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Μπολόνια τη Βίρτους.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τους αγώνες Ζαλγκίρις Κάουνας-Παναθηναϊκός και Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Οver /Under Eύστοχα τρίποντα

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

Τα καταστήματα ΟΠΑΠ θα είναι κλειστά την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα των Χριστουγέννων.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ