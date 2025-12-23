Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Euroleague: Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν
AP Photo/Darron Cummings
Onsports team 23 Δεκεμβρίου 2025, 11:43
NBA

Μεταγραφές, Euroleague: Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν

Μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε η Παρτιζάν, η οποία επισημοποίησε τη συμφωνία με τον πρώην NBAer, Κάμερον Πέιν.

Ο 31χρονος γκαρντ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ομάδα του Βελιγραδίου, έρχεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ο Πέιν, ο οποίος ήταν το Νο14 του draft το 2015, μετράει 10 σεζόν στο NBA, όπου φόρεσε τις φανέλες των Θάντερ, Μπουλς, Καβαλίερς, Σανς, Μπακς, Σίξερς, Νικς και Πέισερς. Σε συνολικά 477 παιχνίδια είχε μέσο όρο 7.8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.

Cameron Payne HIGHLIGHTS 24-25 SEASON ? Welcome to PARTIZAN



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» μοίρασαν δώρα και χαμόγελα - Επισκέφθηκαν το Ιατρικό Αθηνών
15 λεπτά πριν ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» μοίρασαν δώρα και χαμόγελα - Επισκέφθηκαν το Ιατρικό Αθηνών
BASKET LEAGUE
Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χουγκάζ, απομένει η Τσεντεβίτα Ολίμπια
40 λεπτά πριν Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χουγκάζ, απομένει η Τσεντεβίτα Ολίμπια
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στη Βραζιλία ο Τετέ, η απάντηση του για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Στη Βραζιλία ο Τετέ, η απάντηση του για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο
BET
Ο Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη και ο Μέσι
2 ώρες πριν Ο Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη και ο Μέσι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved