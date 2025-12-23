Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/12): Πού θα δείτε Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR
INTIME SPORTS
Onsports team 23 Δεκεμβρίου 2025, 09:06
EUROLEAGUE

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/12): Πού θα δείτε Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/12), όπου ξεχωρίζει το Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR, για τη 18η αγωνιστική της Euroleague.

Μία ακόμα πολύ δύσκολη αποστολή έχει απόψε μπροστά του ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από τις δύο συνεχόμενες νίκες με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και με την Χάποελ στο Telekom Center Athens θέλει να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει τα… καλύτερα Χριστούγεννα.

Και όλα αυτά, φυσικά, πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα υποδεχθεί στις 2 Ιανουαρίου.

Από εκεί και πέρα, δράση έχουμε και στο ποδόσφαιρο με τους αγώνες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά και το μίνι λονδράζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας, για τα προημιτελικά του Carabao Cup.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/12):

14:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Μπενίν

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

17:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σενεγάλη – Μποτσουάνα

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:00

Novasports 2HD

Ντουμπάι - Αρμάνι Μιλάνο

Euroleague

19:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

19:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Νιγηρία – Τανζανία

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:45

Novasports 4HD

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα

Euroleague

20:00

Novasports Prime

Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός

Euroleague

20:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μαγδεμβούργο – Κίελο

DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:00

Novasports Start

Βαλένθια – Μπασκόνια

Euroleague

21:30

Novasports 5HD

Μπάγερν Μονάχου - Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague

21:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Pick n’ Roll

Εκπομπή

21:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός - Πανιώνιος ΓΣΣ

Volley Super Cup

21:45

Novasports 6HD

Βιλερμπάν - Αναντολού Εφές

Euroleague

21:45

Novasports 3HD

Παρί - Ερυθρός Αστέρας

Euroleague

22:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

22:00

Action 24

Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας

Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

22:00

ΕΡΤ Sports 3

Τυνησία – Ουγκάντα

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Βιτόρια Γκιμαράες - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Liga Portugal Betclic 2025-26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ντάλας Μάβερικς - Ντένβερ Νάγκετς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


