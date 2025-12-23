Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/12): Πού θα δείτε Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR

INTIME SPORTS

Onsports team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/12), όπου ξεχωρίζει το Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR, για τη 18η αγωνιστική της Euroleague.

Μία ακόμα πολύ δύσκολη αποστολή έχει απόψε μπροστά του ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από τις δύο συνεχόμενες νίκες με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και με την Χάποελ στο Telekom Center Athens θέλει να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει τα… καλύτερα Χριστούγεννα.

Και όλα αυτά, φυσικά, πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα υποδεχθεί στις 2 Ιανουαρίου.

Από εκεί και πέρα, δράση έχουμε και στο ποδόσφαιρο με τους αγώνες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά και το μίνι λονδράζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας, για τα προημιτελικά του Carabao Cup.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (23/12):