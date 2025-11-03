Hellenic Championship ATP 250: Τρομερός Βαβρίνκα! Προκρίθηκε μετά από επική μάχη 2,5 ωρών

EUROKINISSI

Ένας Σταν Βαβρίνκα από τα... παλιά νίκησε με ανατροπή, 2-1 σετ (2-6, 7-6(5), 7-5) τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ και πήρε εν μέσω αποθέωσης την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Hellenic Championship ATP 250 .

Μολονότι έχει «πατήσει» τα 40 του, ο Ελβετός τενίστας έδειξε ότι η τεράστια ποιότητα που διαθέτει, του επιτρέπει να είναι άκρως ανταγωνιστικός ακόμα και στη… δύση της καριέρας του.

Ο Βαβρίνκα έβγαλε τεράστια αποθέματα ενέργειας στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship ATP 250 και κατάφερε να λυγίσει τον φαν ντε Σάντσχουλπ, μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα 140 λεπτών!

Η επικράτηση του κατόχου τριών Grand Slam γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο Ολλανδός αντίπαλος του πήρε με σχετική άνεση το πρώτο σετ.

Με το κοινό, όμως, να τον υποστηρίζει θερμά, ο Βαβρίνκα έκανε την ανατροπή, αναγκάζοντας τον κόσμο που βρέθηκε στο Telekom Center Athens να σηκωθεί στο πόδι για να τον αποθεώσει!