Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Hellenic Championship ATP 250: Τρομερός Βαβρίνκα! Προκρίθηκε μετά από επική μάχη 2,5 ωρών
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 03 Νοεμβρίου 2025, 20:38
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Τρομερός Βαβρίνκα! Προκρίθηκε μετά από επική μάχη 2,5 ωρών

Ένας Σταν Βαβρίνκα από τα... παλιά νίκησε με ανατροπή, 2-1 σετ (2-6, 7-6(5), 7-5) τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ και πήρε εν μέσω αποθέωσης την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Hellenic Championship ATP 250.

Μολονότι έχει «πατήσει» τα 40 του, ο Ελβετός τενίστας έδειξε ότι η τεράστια ποιότητα που διαθέτει, του επιτρέπει να είναι άκρως ανταγωνιστικός ακόμα και στη… δύση της καριέρας του.  

Ο Βαβρίνκα έβγαλε τεράστια αποθέματα ενέργειας στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship ATP 250 και κατάφερε να λυγίσει τον φαν ντε Σάντσχουλπ, μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα 140 λεπτών!

Η επικράτηση του κατόχου τριών Grand Slam γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο Ολλανδός αντίπαλος του πήρε με σχετική άνεση το πρώτο σετ.

Με το κοινό, όμως, να τον υποστηρίζει θερμά, ο Βαβρίνκα έκανε την ανατροπή, αναγκάζοντας τον κόσμο που βρέθηκε στο Telekom Center Athens να σηκωθεί στο πόδι για να τον αποθεώσει!



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ιστορικό χαμηλό για Τσιτσιπά
Τώρα Ιστορικό χαμηλό για Τσιτσιπά
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: «Ανάσα» για Αστέρα - Ουραγός ο ΟΦΗ
20 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: «Ανάσα» για Αστέρα - Ουραγός ο ΟΦΗ
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Τρομερός Βαβρίνκα! Προκρίθηκε μετά από επική μάχη 2,5 ωρών
57 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: Τρομερός Βαβρίνκα! Προκρίθηκε μετά από επική μάχη 2,5 ωρών
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Η πρώτη εμφάνιση κι η νέα ζωή του Τζόκοβιτς στην Ελλάδα
2 ώρες πριν Hellenic Championship ATP 250: Η πρώτη εμφάνιση κι η νέα ζωή του Τζόκοβιτς στην Ελλάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved