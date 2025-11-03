Hellenic Championship ATP 250: Επίσημο! Ορίστηκε η πρεμιέρα του Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens

ΝΙΚΟΣ ΡΑΖΗΣ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα κάνει το απόγευμα της Τρίτης (04/11) το ντεμπούτο του στο Hellenic Championship ATP 250 .

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Ο θρυλικός «Νόλε» θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το απόγευμα της Τρίτης (04/11) ο Τζόκοβιτς ρίχνεται στη μάχη του Hellenic Championship ATP 250, καθώς στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου θα αντιμετωπίσει τον Χιλιανό, Αλεχάντρο Ταμπίλο.

Ο αγώνας Ντόκοβιτς – Ταμπίλο είναι ο τρίτος στο πρόγραμμα του κεντρικού court, κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00. Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports6HD, όπως και όλα που διεξάγονται στο Telekom Center Athens.

Ο «Νόλε», ο οποίος πέρασε «bye» από τον πρώτο γύρο, είναι το Νο1 του ταμπλό και μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Από την άλλη, ο Ταμπίλο νίκησε με 2-1 σετ (7-6(7), 6(6)-7, 7-5) τον Αυστραλό, Άνταμ Ουόλτον.