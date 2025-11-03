Ομάδες

Ελεύθερη είσοδος για παιδιά στο Hellenic Championship ATP 250
Οnsports Τeam 03 Νοεμβρίου 2025, 13:45
ΣΠΟΡ

Ελεύθερη είσοδος για παιδιά στο Hellenic Championship ATP 250

Σήμερα (3/11), αύριο Τρίτη (4/11) και την Τετάρτη (5/11) οι μικροί φίλοι του τένις θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά με ελεύθερη είσοδο κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250!

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 που διεξάγεται στο Telekom Center Athens προσφέρει δωρεάν είσοδο για όλα τα παιδιά έως 7 ετών τη Δευτέρα (3/11), την Τρίτη (4/11) και την Τετάρτη (5/11).

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τους μικρούς φίλους του τένις να ζήσουν από κοντά δράση παγκόσμιου επιπέδου και να παρακολουθήσουν μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος, όπως τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Σταν Βαβρίνκα και τον Λορέντζο Μουζέτι.

Εισιτήρια για τη διοργάνωση μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω του Ticketmaster στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://events.ticketmaster.gr/?promoter=tmgr_hero



