Hellenic Championship ATP 250: Η πρώτη εμφάνιση κι η νέα ζωή του Τζόκοβιτς στην Ελλάδα

ΝΙΚΟΣ ΡΑΖΗΣ

Onsports Team

Ο Σέρβος θρύλος του τένις με 100 τίτλους καριέρας και περισσότερες από 1.100 νίκες παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση του ATP 250 που φιλοξενεί η Ελλάδα.

Ο Τζόκοβιτς λίγο πριν τον πρώτο του αγώνα, μίλησε στο CNN Greece, για το τουρνουά, τις εντυπώσεις του από τις εγκαταστάσεις του Telecom Center Athens, την ελπίδα του το τουρνουά να φέρει περισσότερα παιδιά στο τένις αλλά και για τις εντυπώσεις του από την Ελλάδα μετά την μόνιμη εγκατάστασή τους πλέον στη χώρα μας με την οικογένειά του.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το πρώτο σας επίσημο τουρνουά στην Ελλάδα. Ξέρετε φαντάζομαι ότι έχετε πολλούς θαυμαστές στη χώρα μας. Πώς νιώθετε γι' αυτό; Και τι μήνυμα θα θέλατε να τους στείλετε; Επίσης ποια είναι η γνώμη σας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις εδώ;

«Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που γνώρισα τους τελευταίους δύο μήνες που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα με την οικογένειά μου και που μας υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Ήταν πολύ φιλικοί, ευγενικοί, γενναιόδωροι, θέλοντας να μας βοηθήσουν. Έτσι, νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω αύριο, ελπίζω μπροστά σε πολλούς θεατές και ελπίζω να έχω καλή απόδοση. Η Ελλάδα ήταν πάντα μια χώρα του αθλητισμού, με επιτυχίες σε διάφορα αθλήματα, ομαδικά και ατομικά. Αν δεν ίσχυε αυτό, η Ελλάδα δεν θα είχε διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Δεν υπάρχουν πολλές χώρες που να έχουν βιώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως διοργανώτριες. Ήταν μια μεγάλη υπόθεση που, φυσικά, είμαι σίγουρος ότι ενίσχυσε τον αθλητισμό σας. Οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Νομίζω ότι αρχίζουν να ανανεώνονται. Είδα τις υπαίθριες εγκαταστάσεις τένις με το Davis Cup στους αγώνες Ελλάδας εναντίον Βραζιλίας πριν από περίπου ενάμιση μήνα. Ήμουν παρών, παρακολουθούσα τον Στέφανο Τσιτσιπά να παίζει και μετά μου είπαν ότι άρχισαν να επανεπενδύουν στις εγκαταστάσεις και ότι θα φέρουν ακαδημίες τένις παγκόσμιας κλάσης και θα προσπαθήσουν πραγματικά να προσελκύσουν περισσότερα παιδιά να παίξουν τένις.

Ως τενίστας, εύχομαι κατά τη διάρκεια αυτού του τουρνουά, αλλά και μετά το τουρνουά, να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη θετική επίδραση στο να ασχοληθούν περισσότερα παιδιά με το τένις. Είναι ένα παγκόσμιο άθλημα και το να διοργανώνονται διεθνή τουρνουά βοηθάει στη δημοφιλία του.

Είναι ατυχές που ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορεί να παίξει λόγω του τραυματισμού του, αλλά παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες και ελπίζω ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να έρθουν και να τους απολαύσουν».

Έχετε ήδη μετακομίσει στην Ελλάδα με την οικογένειά σας; Γιατί επιλέξατε την χώρα μας;

«Υπάρχουν πολλοί ιστορικοί, θρησκευτικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, και αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των λόγων για τους οποίους βρίσκομαι εδώ. Είναι επίσης επειδή, φυσικά, ο καιρός, το φαγητό είναι απίστευτα. Βρίσκεστε σε μια από τις ωραιότερες ακτές της Ευρώπης και του κόσμου.

Μου αρέσει πολύ ο τρόπος ζωής και νιώθω, ότι ο ελληνικός και ο σερβικός λαός είναι σαν αδέρφια. Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος και εμείς ως οικογένεια προσπαθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας εδώ. Έχουν περάσει λιγότερο από δύο μήνες από την εγκατάστασή μας και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά μέχρι στιγμής, όπως είπα, είναι μια πολύ θετική εμπειρία».