Hellenic Championship ATP 250: Προπονήθηκε στο Telekom Center Athens πριν την πρεμιέρα ο Βαβρίνκα
ATP Tour
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 03 Νοεμβρίου 2025, 14:19
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Προπονήθηκε στο Telekom Center Athens πριν την πρεμιέρα ο Βαβρίνκα

Ο Σταν Βαβρίνκα έκανε την τελευταία του προπόνηση στο Telekom Center Athens, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship ATP 250.

Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας, έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση, δουλεύοντας με τον προπονητή του Μάγκνους Νόρμαν.

Ο κάτοχος τριών Grand Slam τίτλων, μολονότι έχει «πατήσει» τα 40 χρόνια ζωής, παραμένει ανταγωνιστικός και με το δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι αναμένεται να ενθουσιάσει το κοινό. Ο Βαβρίνκα αντιμετωπίζει τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00.

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε ΕΔΩ, ενώ μέχρι την Τετάρτη (05/011) η είσοδος είναι ελεύθερη για όλα τα παιδιά μέχρι 7 ετών.



