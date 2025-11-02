Ομάδες

Hellenic Championship: «Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς - Μοίρασε χαμόγελα στο Telekom Center Athens
Screen Shot (Hellenic Tournament)
Οnsports Τeam 02 Νοεμβρίου 2025, 15:40
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship: «Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς - Μοίρασε χαμόγελα στο Telekom Center Athens

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε το Σάββατο (1/11) στην Fan Zone του Telekom Center Athens για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 και συναντήθηκε με δεκάδες φιλάθλους και μικρά παιδιά.

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, η σπουδαία διοργάνωση τένις φιλοξενείται στο Telekom Center Athens από την 1η έως την 8η Νοεμβρίου.

Η πρεμιέρα έγινε το Σάββατο (1/11) με αναμετρήσεις για τους προκριματικούς γύρους και συνεχίζεται σήμερα (2/11) με την αναμέτρηση του Στέφανου Σακελλαρίδη να ξεχωρίζει.

 

Την Τρίτη (4/11), μάλιστα, θα κάνει την εμφάνισή του ο GOAT του παγκόσμιου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε το Σάββατο (1/11) στο Telekom Center Athens και μοίρασε χαρά σε όσους έδωσαν το παρών στο γήπεδο.

O Σέρβος θρύλος βρέθηκε στη Fan Zone που έχει στηθεί στο T-Center, δοκίμασε προϊόντα και παιχνίδια, μα πάνω από όλα όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο και κυρίως πολλά μικρά παιδιά, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον «Νόλε», να του μιλήσουν, να τραβήξουν μια φωτογραφία και να πάρουν ένα αυτόγραφο.

Δείτε το σχετικό βίντεο από την παρουσία του Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens:

 

 

