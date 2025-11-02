Ομάδες

Hellenic Championship ATP 250: Πρεμιέρα για Σακελλαρίδη - Το πρόγραμμα της ημέρας
Οnsports Τeam 02 Νοεμβρίου 2025, 09:22
ΣΠΟΡ

Το απόγευμα της Κυριακής (2/11) κάνει πρεμιέρα ο Στέφανος Σακελλαρίδης για τον 1ο γύρο του κυρίως ταμπλό στο Hellenic Championship ATP 250.

Με πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή (2/11) το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 στο Telekom Center Athens.

Ξεχωρίζει η προσπάθεια του Στέφανου Σακελλαρίδη για τον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό.

O 21χρονος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρζες, Νο46 στην παγκόσμια κατάταξη, σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 18:00.

Ο νικητής από την αναμέτρηση θα αγωνιστεί απέναντι σε έναν εκ των Λάσλο Τζέρε κι ενός παίκτη από τα προκριματικά.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον 2ο προκριματικό γύρο, αλλά και 3 ματς από το κυρίως ταμπλό, ενώ θα γίνει πρεμιέρα και στο διπλό με ένα παιχνίδι.

Η αυλαία θα ανοίξει στις 10:30 με το παιχνίδι του Άλεξ Μόλτσαν κόντρα στον Γιάνικ Χάνφμαν, ενώ θα αγωνιστεί και ο εξαιρετικός στη πρεμιέρα Χένρι Μπερνέτ, με στόχο την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό, ενώ πρεμιέρα θα κάνει και ο Αλεξέι Πόπιριν κόντρα στον Σεμπάστιαν Κόρντα.

Στο 3ο παιχνίδι της ημέρας για τον 1ο γύρο του κυρίως ταμπλό ο Αλεχάνδρο Ταβίλο κοντράρεται με τον Άνταμ Γουόλτον.



