Η θέση της ΑΕΚ στη League Phase του UEFA Conference League κρίνεται στην COSMOTE TV

Onsports Team

Η League Phase του UEFA Conference League ρίχνει αυλαία την Πέμπτη 18/12 στην COSMOTE TV. Στην 6η και τελευταία αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με στόχο τη νίκη που θα της δώσει την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, ενώ σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα μπορεί να τη φέρει ακόμα και στην πρώτη θέση της League Phase. Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τον κρίσιμο αγώνα της «Ένωσης», καθώς και από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα μεταδώσουν ζωντανά 7 ακόμα ματς της διοργάνωσης. Ξεχωρίζει η «μάχη» ανάμεσα στις ισόβαθμες με την ΑΕΚ, Μάινζ και Σάμσουνσπορ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START), καθώς και οι αγώνες Λωζάνη-Φιορεντίνα (22.00, COSMOTE SPORT 4HD), Ομόνοια-Ρακόφ (22.00, COSMOTE SPORT 6HD) και Σαχτάρ Ντόνετσκ-Ριέκα (22.00, COSMOTE SPORT 9HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «Conference League Show», με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα, θα βρίσκεται στη διάθεση των τηλεθεατών με όλο το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις της βραδιάς (20.30 & 00.05, COSMOTE SPORT 1HD). Επίσης, η εκπομπή «Conference League Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (22.00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League:

UEFA Conference League, League Phase (6η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Conference League Show» (20.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Conference League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

ΑΕΚ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Μάινζ-Σάμσουνσπορ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Λωζάνη-Φιορεντίνα (22.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Κρίσταλ Πάλας-Κουόπιο (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Ομόνοια-Ρακόφ (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

ΑΕΚ Λάρνακας-Σκεντίγια (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Άλκμααρ-Γιαγκελόνια (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Ριέκα (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «Conference League Show» (Παρασκευή 19/12, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)