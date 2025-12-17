Volley League: Ασταμάτητος και αήττητος ο Παναθηναϊκός - Η βαθμολογία

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει πρώτος και αήττητος στη Volley League γυναικών - Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Την δέκατη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ του Μαρκόπουλου στο κλειστό του Μετς.

Οι πράσινες έφτασαν τους 27 βαθμούς στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στη κορυφή της βαθμολογίας. Το Μαρκόπουλο που αγωνίστηκε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι με την Καθάριου ως διαγώνια γνώρισε την πέμπτη συνεχόμενη ήττα του.

Η ομάδα των Μεσογείων παρά τις αρκετές απουσίες ήταν αρκετά ανταγωνιστικό και σε όλα τα σετ βρισκόταν κοντά στο σκορ. Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι είχε την ευκαιρία να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής και να χρησιμοποιήσει όλες τις αθλήτριες, ξεκουράζοντας παράλληλα και μερικές, ενόψει του τελευταίου αγώνα του πρώτου γύρου απέναντι στον Μίλωνα.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με +4 με άσσο της Γουάιτ (11-7), αλλά το Μαρκόπουλο ισοφάρισε σε 12-12 εκμεταλλευόμενο τα λάθη των γηπεδούχων, ενώ πέρασε και μπροστά με 16-17. Οι πράσινες σε εκείνο το σημείο με σερί 9-0 με σέρβερ την Τάνη πέρασαν μπροστά με 24-17, για να λήξει το σετ με 25-18 με επίθεση της Μπένετ.

Εξίσου ανταγωνιστικό ήταν και το δεύτερο σετ, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά διαφορές (10-7, 16-12), αλλά το Μαρκόπουλο να βρίσκει τον τρόπο και να επανέρχεται (18-17). Μάλιστα η ομάδα των Μεσογείων ισοφάρισε σε 21-21, όμως πάλι σε εκείνο το σημείο δέχθηκε σερί 4-0 για το 25-21 που έκανε η Λαμπκόφσκα.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε από νωρίς (7-2), το Μαρκόπουλο δεν βρήκε λύσεις στην επίθεση και η Μπένετ διαμόρφωσε το τελικό 25-18 για το 3-0 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-15, 21-17, 25-18

2ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-21

3ο σετ: 8-3, 16-8, 21-13, 25-18

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 49 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και του Μαρκοπούλου προήλθαν από 1 άσσο, 32 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-21, 25-18) σε 76'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 4 (3/7 επ., 1 άσσος, 14% υπ. - 14% άριστες), Τάνη 1 (1 άσσος), Μπένετ 14 (11/26 επ., 3 μπλοκ), Σάμανταν 9 (8/11 επ., 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (13/25 επ., 75% υπ. - 38% άριστες), Παπαγεωργίου 10 (6/11 επ., 4 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 71% υπ. - 29% άριστες), Ρόγκα (λ), Ράπτη 1 (1/1 επ.), Κωνσταντινίδου 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Κωνσταντίνου 6 (5/17 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. - 33% άριστες), Παπά.

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 3 (3/6 επ.), Κωτσαρά 9 (7/17 επ., 2 μπλοκ, 47% υπ. - 21% άριστες), Αλλαγιάννη 4 (3/13 επ., 1 μπλοκ), Καθάριου 8 (5/21 επ., 3 μπλοκ), Σπανού 16 (13/41 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 38% υπ. - 21% άριστες), Γκραμπόφσκα 2 91/2 επ., 1 μπλοκ) / Δήμου (λ, 46% υπ. - 12% άριστες), Οικονόμου, Ανδριοπούλου, Λογαρά.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκό Α.Ο.): «Δεν ξεκινήσαμε καλά και το κάναμε πιο δύσκολο αλλά στο τέλος παίξαμε καλά και ξεπεράσαμε τις όποιες δυσκολίες. Είναι μια σημαντική νίκη γιατί είμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι».

Άννα Σπανού (Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil): «Παίξαμε χωρίς άγχος. Έχουμε αρκετά προβλήματα και αρκετές ελλείψεις. Παίξαμε με τον πρώτο της βαθμολογίας και θεωρώ πως κάναμε ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που δεν παίζαμε καλά. Έχουμε νέες προσθήκες που θα είναι μαζί μας στο τελευταίο αγώνα της χρονιάς και ανυπομονούμε να δούμε πως θα πάμε στον δεύτερο γύρο».

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

ΑΕΚ - Μίλων 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)

ΖΑΟΝ - Πανιώνιος 0-3 (14-25, 25-27, 19-25)

Παναθηναϊκός - Μαρκόπουλο 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)

ΠΑΟΚ - Θέτις 3-2 (24-26, 25-19, 25-19, 21-25, 15-13)

Ηλυσιακός - Άρης 1-3 (11-25, 18-25, 25-22, 23-25)

ΑΟ Θήρας - Ολυμπιακός 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 25-22, 12-15)

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών