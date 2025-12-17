EuroLeague: Ήττες για Ζαλγκίρις και Μονακό - Μόνος 4ος ο Παναθηναϊκός πριν τη Χάποελ | Η βαθμολογία

Onsports Team

Δείτε τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής και πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague πριν την 17η στροφή της διοργάνωσης.

Ήττες εκτός προγράμματος γνώρισαν Ζαλγκίρις και Μονακό κατά τη δεύτερη ημέρα της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, χάνοντας την ευκαιρία να πιάσουν τον Παναθηναϊκό AKTOR στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Οι Λιθουανοί βρήκαν απέναντί τους μια εξαιρετική Αναντολού Εφές, η οποία με τον Πάμπλο Λάσο στον πάγκο της έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και επικράτησε με το εμφατικό 87-64, έχοντας ως κορυφαίο τον Γουάιλερ-Μπαμπ, ο οποίος μοίρασε 13 ασίστ!

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, από την άλλη, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην έδρα της, δεν κατάφερε να αντιδράσει στη Βιτόρια και ηττήθηκε με 85-73 από την Μπασκόνια, πέφτοντας και αυτή στο 9-7.

Εμφατική νίκη πήρε και η Βίρτους Μπολόνια μέσα στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν, επικρατώντας με 86-68, ενώ η Βιλερμπάν πήρε το θρίλερ με την Μπάγερν Μονάχου με 76-74.