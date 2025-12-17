EuroLeague: Ήττες για Ζαλγκίρις και Μονακό - Μόνος 4ος ο Παναθηναϊκός πριν τη Χάποελ | Η βαθμολογία

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Τρίτη 16/12
Ντουμπάι BC - Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97
Φενερμπαχτσέ - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 84-78
Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99
Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης
Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85
Ζαλγκίρις Κάουνας - Αναντολού Εφές 64-87
Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 76-74
Παρτιζάν - Βίρτους Μπολόνια 68-86
Μπασκόνια - Μονακό 85-73
Η βαθμολογία:
1) Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4
2) Βαλένθια 11-5
3) Μπαρτσελόνα 11-5
4) Παναθηναϊκός AKTOR 10-6
5) Φενερμπαχτσέ 9-6
6) Μονακό 9-7
7) Ερυθρός Αστέρας 9-7
8) Ζαλγκίρις Κάουνας 9-7
9) Ρεάλ Μαδρίτης 9-7
10) Αρμάνι Μιλάνο 9-7
11) Ολυμπιακός 8-7
12) Βίρτους Μπολόνια 8-8
13) Ντουμπάι BC 7-9
14) Μακάμπι Τελ Αβίβ 6-10
15) Μπασκόνια 6-10
16) Αναντολού Εφές 6-10
17) Παρτιζάν 6-10
18) Παρί 5-11
19) Μπάγερν Μονάχου 5-11
20) Βιλερμπάν 4-12
Η επόμενη αγωνιστική (17η):
18/12
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενερμπαχτσέ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί
19/12
19:30 Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτιζάν
20:30 Μονακό - Μπάγερν Μονάχου
21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
21:45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια