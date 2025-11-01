Ομάδες

Ν. Τζόκοβιτς: Ντεμπούτο την Τρίτη στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250
Onsports Team Onsports Team 01 Νοεμβρίου 2025, 16:43
ΣΠΟΡ

Ν. Τζόκοβιτς: Ντεμπούτο την Τρίτη στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, που θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις, Νο.1 του ταμπλό, θα αγωνιστεί το απόγευμα της Τρίτης στον δεύτερο γύρο, έχοντας εξασφαλίσει “bye” στον πρώτο γύρο.

Logo Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250

Οι Έλληνες φίλαθλοι, αλλά και πολλοί επισκέπτες από το εξωτερικό, θα έχουν επιτέλους την ευκαιρία να δουν από κοντά τον 24 φορές πρωταθλητή Grand Slam να αγωνίζεται στην Αθήνα.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω Ticketmaster στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://events.ticketmaster.gr/?promoter=tmgr_hero


