Στους Νικς η πρώτη κούπα της σεζόν

Onsports Team

Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε των Σαν Αντόνιο Σπερς με 124-113 και κατέκτησε το ΝΒΑ Cup.

Η Νέα Υόρκη… γιορτάζει μερικές μέρες νωρίτερα από την Πρωτοχρονιά καθώς 26 χρόνια μετά την τελευταία φορά που η οι Νικς πανηγύρισαν τίτλο ήρθε ξανά η ώρα να πανηγυρίσει κατάκτηση κούπας.

Οι Νικς επικράτησαν των Σαν Αντόνιο Σπερς με 124-113 και ο κομισάριος του ΝΒΑ Αντάμ Σίλβερ παρέδωσε το Κύπελλο του ΝΒΑ στα χέρια του Τζέιλεν Μπράνσον και του Καρλ Άντονι Τάουνς και… γράφτηκε ιστορία.

Οι δύο ηγέτες των Νικς, σήκωσαν στον ουρανό του Λας Βέγκας το τρόπαιο του NBA Cup και έδωσαν στους συμπαίκτες τους το έναυσμα για να ξεκινήσουν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί.

Η τελευταία φορά που οι Νεοϋορκέζοι είχαν πανηγυρίσει τίτλο ήταν το 1999, όταν αναδείχθηκαν πρωταθλητές της ανατολικής περιφέρειας, χάνοντας στους NBA Finals από τους Σαν Αντόνιο Σπερς!

MVP δεν ήταν άλλος από τον Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, παίρνοντας και το βραβείο του πολυτιμότερου, με τον Στεφόν Καστλ να ξεχωρίζει για τους Σπερς με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης γίνεται η τρίτη ομάδα που κατακτά την κούπα μετά τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Μιλγουόκι Μπακς.

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης